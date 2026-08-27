El Málaga CF pierde a Ochoa y mira al mercado de fichajes

La decisión está tomada. Aaron Ochoa tendrá que someterse a una intervención quirúrgica para solventar su problema en el menisco externo de la rodilla derecha. Tras realizarse pruebas y consultar opiniones de varios expertos, jugador y club han llegado a la conclusión que lo mejor es una operación que le tendrá apartado de los terrenos de juego en torno a tres meses. Contratiempo importante para el Málaga CF, que contaba este curso con un Ochoa con un papel imperante. Pero es un problema que todavía está a tiempo de poder resolverse, en la medida de lo posible, en un mercado de fichajes que permanecerá abierto hasta el próximo martes -1 de septiembre, 23.59 horas-.

La dirección deportiva blanquiazul tenía claras las dos posiciones a reforzar en el tramo final del mercado de fichajes. Buscaba un mediocentro defensivo, que también pudiera hacer labores ocasiones en el puesto de central, y un lateral izquierdo. Son los dos refuerzos que busca Loren Juarros antes de que la ventana estival eche el cierre, pero hay circunstancias como las de Ochoa, o el nivel mostrado por Rafita en el lateral zurdo, que pueden hacer variar el plan.

El conjunto blanquiazul cuenta con dos fichas libres para acometer dos incorporaciones en el tramo final. Ha consumado las salidas de Juanpe y Dani Sánchez, y ultima la de Pablo Arriaza, en forma cesión una vez renueve hasta 2028. Esto deja dos huecos en la plantilla, teniendo en cuenta que Ochoa y Rafita se mantengan con licencia del filial. Y esas dos plazas iban dirigidas a reforzar el eje defensivo y el lateral izquierdo. Pero la lesión del canterano internacional en las categorías inferiores de Irlanda deja al equipo un poco ‘cojo’ en los extremos.

Dos fichas libres

El Málaga CF contaba con Ochoa este curso como competencia para Joaquín en la banda izquierda. Sin ser un extremo al uso, puede jugar perfectamente en esa posición, partiendo desde la banda hacia el centro. Esa era la idea inicial en la que se basaba el club para que no fichar otro extremo, pero Ochoa ya no estará disponible en la mayor parte de la primera vuelta. El problema, que en estos momentos solo hay hueco para dos fichajes, por lo que para incorporar un extremo habría que renunciar a reforzar otra posición o bien dar una salida más.

Para que el equipo blanquiazul pueda incorporar un extremo, además de un lateral zurdo y mediocentro defensivo, tendría que producirse otra salida. Y ahí sale a la palestra el nombre de Julen Lobete. El guipuzcoano no cuenta demasiado y su marcha abriría la posibilidad a contratar otro extremo en estos últimos días de mercado. Pero el jugador quiere quedarse, pese a tener ofertas.

La otra opción para contratar un extremo sería renunciar a la llegada de un lateral izquierdo. Viendo el nivel de Rafita podría ser una posibilidad, pero el equipo se quedaría con Puga, Salinas y el propio Rafita como únicos laterales puros de la plantilla. Lo ideal sería encontrar en el mercado un futbolista que pueda desenvolverse en ambas posiciones en la banda izquierda, lateral y extremo, pero no es algo fácil de conseguir a estas alturas del verano.

Queda menos de una semana para que cierre el mercado y podamos ver cómo queda la foto definitiva de la plantilla 2026/27 del Málaga CF. Les toca a Loren Juarros y Funes decidir dónde hay más urgencias. Se avecina un final de mercado muy movido en Martiricos.