Mbappé, Vinícius y Bellingham, la triple amenaza del Real Madrid para el Málaga CF

El buen comienzo del Real Madrid esta temporada pasa por muchos factores. El principal es la compenetración entre tres futbolistas, estrellas individuales, que, tras dos años sin títulos aún buscan su mejor acomodo en el conjunto blanco. Mbappé, Vinícius y Bellingham. Un reto que asume Mourinho sin presión y que tuvo una exitosa puesta de largo en el Bernabéu, donde llegará este domingo el Málaga CF (17.00 horas).

Triplete de Mbappé, gol y asistencia de Vinícius y dos asistencias de Bellingham. Los cuatro tantos en la victoria contra la Real Sociedad (4-1) llevan la firma del tridente ofensivo del Real Madrid.

Una sociedad carente de éxitos desde que se reunió en verano de 2024. Tras ganar la 15ª Liga de Campeones en el mejor año goleador de Vinícius -24- y Bellingham -23- llegó Kylian Mbappé. Los tres, junto a Rodrygo Goes, ahora lesionado de larga duración en la rodilla, conquistaron la Supercopa de Europa ante el Atalanta en agosto y la Intercontinental, en diciembre, contra Pachuca.

Ahí acabaron sus trofeos. El 18 de diciembre de 2024. Y empezó el baile de entrenadores que llevó hasta la vuelta de Mourinho 13 años después. Carlo Ancelotti, el entrenador con más títulos en la historia del club, dijo adiós, pasaron Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa, de forma efímera la pasada temporada. Ninguno de los tres supo conjugar a Mbappé, Vinícius y Bellingham con éxito.

Kylian Mbappé presume de sus tres goles ante la Real Sociedad. / THOMAS COEX / AFP

Un reto importante en la segunda etapa de Mourinho y que asumió ante los medios de comunicación con la tranquilidad, pausa y serenidad que están caracterizando sus ruedas de prensa hasta el momento, alejadas del ruido de sus tres primeros años.

Y lo hace, en sus propias palabras, porque en sus últimos equipos ha estado alejado de la élite europea. Y, por consiguiente, de "jugadores top".

"Lo más complicado es cuando no tienes jugadores de nivel top o cuando tienes un problema de lesión o sanción y no tienes jugadores que te mantengan el nivel. Yo lo he tenido en los últimos años porque no he estado en los mejores equipos de Europa. Y ahora no lo voy a tener", aseguró.

"Son jugadores increíbles y los jugadores increíbles quieren jugar con jugadores increíbles. Los jugadores top tienen frustración cuando juegan con compañeros que no son top. Se cabrean, protestan y tienen frustración porque no tienen la misma velocidad ni ejecución con la que piensan. Los mejores quieren jugar con los mejores. Quiero que los tres se sientan seguros en el campo. Siempre me preocupa pedirles cosas que sé que hacen bien. Lo hago por el bien del equipo y tengo mucha confianza cuando jueguen los tres juntos porque son jugadores de gran calidad y no pienso que sean posiciones incompatibles. Tengo mucha confianza en que vamos a tener una gran temporada con ellos", completó al ser preguntado por el encaje de los tres futbolistas.

Proceso aún en su fase inicial pero que vivió un gran momento ante la Real Sociedad. También lo tuvo Bellingham ante el Espanyol. Aún mermado físicamente al haber llegado el último a la pretemporada tras el Mundial, el inglés marcó su primer tanto de la temporada. De cabeza y haciendo valer su olfato goleador. Ya lleva uno, la pasada temporada se quedó en ocho.

Un Bellingham que, para Mourinho, tiene que estar alejado de la banda, donde por tramos los predecesores del portugués buscaron su encaje, y sí cerca del gol.

"La posición de Jude es la de '10', teniendo. conexión con los atacantes. Tiene gol y tiene que jugar en una posición cerca del gol. Si juega de '6' o de '8' estamos perdiendo su cercanía al gol. Me gusta el Jude que, en condición física top, te hace 90 minutos de trabajo, de calidad y de posibilidades de gol", explicó 'Mou' tras el partido ante el Espanyol.

Y es que la posición de Bellingham es la que desatasca el rompecabezas. Mbappé actúa de '9', aunque Mourinho le ha pedido mayor movilidad e implicación en la construcción de jugada también para abrirse espacios ante los defensas.

Su capacidad goleadora ya la ha demostrado, 86 goles en dos temporadas con el Real Madrid, pero le faltan grandes títulos.

Y la banda izquierda es para Vinícius Junior. El brasileño ha pasado en un año de no encajar para Xabi Alonso, de perder su estatus de indiscutible y poner dudas sobre ampliar su vínculo con el club, a renovar hasta 2032 y encontrarse con un Mourinho que sabe que tiene que cuidarle. Fuera y dentro del campo.

'Vini' volvió a escuchar pitos, no tan marcados como la pasada temporada, tras errores en el control y el regate durante la segunda parte contra la Real Sociedad, con 1-1 en el marcador. Estos se disiparon con su gol, tras una asistencia de Bellingham que le dejó solo en el área pequeña. Y llegó su momento para recibir cariño de su afición.

Mourinho le cambió con el viento a favor, le insistió en el cambio que escuchara la ovación y explicó su gestión tras el encuentro.

"Sin la sensación positiva de haber marcado el gol nunca le hubiera cambiado. Habiendo partido cada tres días era bueno descansar. La temporada pasada tuvo pitos algunas veces y pensé que sería bueno llevarse esta ovación", aseguró.

Tres futbolistas. Tres gestiones personalizadas y un objetivo común: encontrar el mejor lugar para los tres, de forma conjunta, como base para conseguir títulos.