Mourinho, el entrenador que dijo que nunca ficharía por el Málaga CF

Ha llovido mucho. Más de 15 años. El Málaga CF era un club inmerso en los comienzos del proyecto de la era Al-Thani y fichó a Manuel Pellegrini para salvar la temporada 2010-2011 y que al año siguiente le llevara, con éxito, a clasificarse para la Champions League. Y en el banquillo del Real Madrid, rival de los blanquiazules de este domingo (17.00 horas), estaba José Mourinho, que tomó el relevo, precisamente, del técnico chileno a los mandos del equipo blanco.

Eran dos clubes en una misma liga, pero separados por dos mundos, como ahora, y ahí dejó Mourinho una frase para el recuerdo. Unas palabras que pillaron de por medio al Málaga CF en su intento de comparación con el propio Manuel Pellegrini, el que solo unos meses antes ocupó su lugar en el Real Madrid.

Corría marzo del 2011. El Málaga estaba intentando evitar el descenso a Segunda -y lo consiguió- con Pellegrini al frente y el Real Madrid de Mourinho estaba en sus disputas habituales con el Barça, en el campo y en la sala de prensa. El equipo blanco, con Pellegrini, venía de hacer una gran liga la campaña anterior, con 96 puntos, pero se quedó sin el título ante un Barça aún mejor (99 puntos). La temporada en blanco, con la eliminación en octavos de Champions y el 'Alcorconazo', le costó el despido a Pellegrini y Mourinho llegó al banquillo merengue después de ganar la Champions con el Inter.

Mourinho y Pellegrini, en el Real Madrid-Málaga Cf de la temporada 2012/13 / ALBERTO MARTIN

En el primer año del portugués en el banquillo, las comparaciones con su etapa anterior eran constantes y Mourinho, cómodo en las polémicas en sala de prensa, dejó un 'dardo' a Pellegrini cuando intentaron comparar su Madrid con el del curso anterior. Y el Málaga pilló 'rasca' por el camino. "Bastaba con pasar la primera eliminatoria de Copa... Si el Real Madrid me echa, yo no voy a entrenar al Málaga. Me voy a un gran club de Inglaterra o de Italia". Pellegrini, siempre elegante, no quiso entrar al trapo: "No comento las opiniones de otros colegas".

La segunda parte de la historia

La cosa no quedó ahí. Una temporada después -diciembre de 2012-, ya con el Málaga siendo un equipo Champions, el Real Madrid visitó La Rosaleda envuelto en polémicas. Fue el partido en el que 'Mou' decidió sentar a Iker Casillas y poner en su lugar a Antonio Adán. Y el conjunto blanquiazul se llevó ese partido por 3-2, gracias al tanto inicial de Isco y el doblete de Roque Santa Cruz en la segunda parte.

Y tras el partido, Mourinho volvió a ser preguntado en la sala de prensa de La Rosaleda por esa frase que soltó un año antes. No tuvo problemas en reafirmarse en su posición: "Nunca entrenaría al Málaga, como nunca entrenaría a muchos clubes. Soy libre de decidir dónde quiero trabajar. No tengo nada en contra del club ni de la ciudad, simplemente tengo mis preferencias para entrenar".

Esa temporada 2012-13 fue la última de José Mourinho en el banquillo del Real Madrid. El partido de vuelta en el Bernabéu (victoria madridista por 6-2) fue la última vez que el portugués y el Málaga CF estuvieron frente a frente. Más 13 años después, el conjunto blanquiazul volverá a encontrarse con el luso, que ha regresado como entrenador al Real Madrid después pasar por Chelsea, Manchester United, Tottenham, Roma, Fenerbahçe y Benfica, con luces y sombras. Este domingo, primer capítulo de los Real Madrid-Málaga CF en la segunda etapa de 'Mou' como entrenador madridista.