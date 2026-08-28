El día que el Málaga CF doblegó al Real Madrid de Mourinho

Hay noches que quedan marcadas para siempre en la historia de un club. El 22 de diciembre de 2012 fue una de ellas para el Málaga CF. La Rosaleda recibió al Real Madrid de José Mourinho y terminó celebrando una victoria por 3-2 que confirmó el enorme momento que atravesaba el conjunto blanquiazul.

Aquel Málaga ya no era una sorpresa. Era un equipo Champions, dirigido por Manuel Pellegrini y con una plantilla repleta de talento. Isco, Joaquín, Saviola, Demichelis, Toulalan o Caballero formaban parte de un equipo que unos meses antes había conseguido clasificarse por primera vez para la máxima competición continental.

Isco y Santa Cruz hacen historia

El partido llegó al descanso sin goles, pero la segunda parte fue completamente distinta. Isco abrió el marcador en el minuto 48 y puso a La Rosaleda patas arriba. El Madrid reaccionó y empató con un gol en propia puerta de Sergio Sánchez.

El Málaga no se vino abajo y en el minuto 72 apareció Roque Santa Cruz para poner el 2-1 y, apenas unos minutos después, volvió a marcar para colocar el 3-1. Dos golpes consecutivos que desataron la locura en las gradas.

Imagen del Málaga CF 3-2 Real Madrid. / Jorge Zapata

Benzema recortó distancias en el tramo final, pero el Málaga resistió y consiguió cerrar una de las grandes victorias de aquella etapa. 3-2 al Real Madrid de Mourinho. El encuentro tuvo, además, otro protagonista, Mourinho decidió sentar a Iker Casillas y apostar por Antonio Adán como titular, una decisión que provocó una enorme polémica en el entorno madridista.

El origen de la historia con Mourinho

Pero aquella victoria tenía un significado especial por una historia que venía de antes. Para entonces, Mourinho y Málaga ya estaban unidos por una frase del portugués.

En 2011, cuando todavía dirigía al Real Madrid, Mourinho utilizó al conjunto blanquiazul como ejemplo al hablar de Manuel Pellegrini, su antecesor en el banquillo madridista. El portugués aseguró que, si algún día el Madrid prescindía de él, no seguiría los pasos del chileno y no entrenaría al Málaga. Su destino, dijo, estaría en un gran club de Inglaterra o Italia.

La frase generó polémica en Málaga. Pellegrini, sin embargo, respondió con tranquilidad y aseguró sentirse orgulloso de entrenar al conjunto blanquiazul. Mourinho también matizó posteriormente sus palabras y aclaró que no tenía nada contra el club ni contra la ciudad, sino que simplemente hablaba de sus preferencias profesionales.

La ironía de La Rosaleda

Un año después de aquella polémica, el fútbol quiso cruzar de nuevo los caminos de Mourinho y Pellegrini. Y esta vez fue el chileno quien salió vencedor.El entrenador que había dicho que nunca entrenaría al Málaga acababa de perder contra el equipo de Pellegrini. La Rosaleda celebró un 3-2 que resumía a la perfección el momento que atravesaba aquel conjunto blanquiazul.

Aquella temporada, el Málaga llegaría hasta los cuartos de final de la Champions League donde cayó derrotado en el Signal Idunal Park contra el Borrussia Dortmund (3-2) en un polémico y agónico final. A día de hoy sigue siendo la mejor participación europea de su historia.

Ahora, más de trece años después, Málaga y Mourinho vuelven a encontrarse. El portugués regresa al banquillo del Real Madrid y el conjunto blanquiazul vuelve a Primera. El contexto ha cambiado, pero el recuerdo permanece: aquella noche en la que el Málaga de Champions doblegó al Real Madrid de Mourinho en La Rosaleda.