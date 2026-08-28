Funes, en la previa del Real Madrid - Málaga CF: "Si vamos con el pensamiento de empatar, nos meten ocho"

Juanfran Funes habló en sala de prensa a dos días de la visita del Málaga CF al Bernabéu para enfrentarse al Real Madrid. En una larga comparecencia, el técnico de Loja se deshizo en elogios para el rival y expresó la necesidad de que sus jugadores no pierdan "la cara al partido" contra un equipo que "es capaz de golpearte en cinco minutos". "Tenemos que ser capaces de mantenernos vivos en el partido, pase lo que pase", aseguró.

Rival: Real Madrid

"Es un equipo conocido por todos. Se pone mucho el punto sobre los de arriba. La contundencia que tiene atacando, la está empezando a mostrar cuando defiende. Han perdido pocos partidos los últimos 100 en el Bernabéu, eso habla del potencial que tiene en su campo".

Semana de trabajo

"Ha transcurrido con normalidad. Tercer partido en un periodo corto. Ha habido alguna ausencia pero esperemos que el domingo puedan estar todos".

Plan de partido

"Muchas veces uno tiene en su cabeza lo que quiere hacer y el rival te lleva a hacer cosas que no te gustaría. Tenía un entrenador que cuando nos enfrentamos a rivales con superioridad aplastante, nos decía que no sacásemos la pelota jugada. Y que tampoco les dejemos la pelota... ¿Y qué hacemos? Pues la pelota por arriba... Espero que ese no sea el plan de partido. El Real Madrid es capaz de mostrarte diferentes versiones. Con 5 o 10 minutos soluciona el encuentro. Tanto el partido en el Metropolitano como el Bernabéu son partidos que te llevan a un nivel de exigencia muy alto. Son partidos en los que damos la oportunidad a la afición de ir a sitios emblemáticos. Si vamos arriba, nos atacan por detrás. Si vamos atrás, por delante. Lo importante es que seamos nosotros, que el partido nos sirva para muchas cosas. Tiene que ser un partido fructífero. Más que pensar en el resultado, focalizarnos en el juego".

Trabajo psicológico

"Es un escenario muy inusual para nosotros. Ir a jugar al Bernabéu es la primera vez para muchos. Tenemos que vivirlo con la ilusión que merece. Es una situación histórica para muchos. Sabemos del potencial del rival. Para nosotros es único y así tenemos que vivirlo".

Estilo de juego del equipo

"Muchas veces lo que puedes hacer depende de lo que ellos te permiten hacer. Hay una diferencia grande. Sobra decirlo. ¿Puedes imponerte? No es fácil... Juegan dos y también dependes de lo que sea capaz de hacer el otro".

Estos partidos, un sueño

"Ni lo piensas... Hay sueños que se cumplen. Nunca me planteé estar dirigiendo en un escenario como este. No sé si porque lo veía imposible...".

¿Firma el empate?

"Voy a ser bastante claro. Si vamos con el pensamiento de empatar, nos venimos con ocho. El Real Madrid ha demostrado que es un equipo muy eficaz. En bloque bajo también puedes terminar con muchos problemas. Cuidado con ese pensamiento".

Rotaciones

"Se van acumulando los partidos. Hay jugadores que les ha costado recuperar esta semana. Veremos el domingo. Podríamos buscar otras cosas distintas. Juan Carlos me recordaba que con el Girona ellos usaron el doble lateral, son recursos que puedes usar. A ellos les fue bien. Rafita jugaba de extremo izquierdo. No estaríamos haciendo ninguna cosa extraña para él. Si hay equipos en el mundo que te puede llevar a una exigencia alta, es Madrid y Barcelona. Nos vamos a tener que aplicar en tareas defensivas. Es obvio, sabemos la calidad que tienen. Hay cosas que no elegiremos, las tendremos que vivir".

Lesionados

"A corto plazo, no hay posibilidad. Los disponibles son los que estuvieron contra el Deportivo".

Fondo de armario

"Es importante que los jugadores de la segunda mitad nos den ese plus. Ser titular está sobrevalorado. La importancia de los jugadores en tramos de partidos donde el nivel físico puede ser decisivo, el propio jugador debería ponerlo en valor. El ritmo de ahora no es el que van a alcanzar durante el año".