Entrenamiento
El Málaga afronta su penúltima sesión antes de visitar al Real Madrid
El conjunto blanquiazul completa la tercera sesión de la semana con la mirada puesta en el Bernabéu
El Málaga ya cuenta las horas para uno de los grandes partidos de su regreso a Primera División. El conjunto blanquiazul ha completado este viernes su tercera sesión de la semana con la mente puesta en la visita al Real Madrid, prevista para este domingo 30 de agosto a las 17:00 horas en el Santiago Bernabéu, correspondiente a la tercera jornada de LaLiga EA Sports.
Trabajo técnico-táctico en La Rosaleda
La plantilla dirigida por Juanfran Funes se ha ejercitado en el campo anexo de La Rosaleda en una sesión centrada principalmente en el trabajo técnico-táctico. El entrenamiento se ha desarrollado con normalidad y sin novedades reseñables.
Los blanquiazules continúan así con la preparación de un encuentro de máxima exigencia ante el conjunto madridista, en un escenario que pondrá a prueba al equipo malagueño en este inicio de temporada.
Cinco jugadores, al margen
Los lesionados Aaron Ochoa, Niño, Fernando Calero, Moussa y Murillo han vuelto a trabajar al margen del grupo. Los cinco futbolistas continúan avanzando en sus respectivos procesos de recuperación, aunque ninguno se ha reincorporado todavía al trabajo con el resto de sus compañeros.
El Málaga realizará este sábado su último entrenamiento antes del partido, previsto a las 9:15 horas en las instalaciones de La Rosaleda. Una vez finalizada la sesión, la expedición blanquiazul pondrá rumbo a Madrid para quedar concentrada de cara al duelo del domingo ante el Real Madrid.
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