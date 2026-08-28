El Málaga CF negocia con el Everton la cesión de Adam Aznou. La dirección deportiva blanquiazul sigue buscando en el mercado de fichajes un refuerzo para el lateral zurdo y está trabajando en la incorporación del joven hispano-marroquí. El futbolista de 20 años, propiedad del Everton, podría llegar al equipo de Juanfran Funes por una temporada en calidad de cedido.

La entidad de Martiricos lleva días peinando el mercado en busca de ese lateral zurdo y podría haberlo encontrado. La llegada de Aznou, de confirmarse, supondría el refuerzo deseado para el lateral izquierdo. Sería la competencia para José Salinas y Rafita, que pasaría también a pelear con Puga en la banda derecha. Además, el jugador nacido en Barcelona puede hacer funciones de extremo, aportando un perfil diferente y ayudando también a solventar carencias mientras se prolongue la lesión de Aaron Ochoa.

Las negociaciones entre el Málaga CF, el Everton y el jugador para su llegada a préstamo están en marcha y pueden llegar a buen puerto, según adelantó el periodista alemán Nico Linner y ha podido corroborar este periódico.

Trayectoria

Pese a su corta edad, el jugador ya tiene experiencia en LaLiga. Hace dos temporadas (2024-25), estuvo a préstamo en el Real Valladolid (13 partidos), cedido por el Bayern Munich. Hace solo un año, el Everton pagó 9 millones de euros por él al club alemán. El curso pasado apenas encontró minutos tras su fichaje por el equipo inglés y ahora busca continuidad para seguir creciendo. Y Málaga puede ser el sitio elegido para ello.

Aznou, español de nacimiento, se formó en las canteras del Barça y el Bayern Munich, hasta llega al primer equipo bávaro, con el que debutó en Bundesliga, Champions League e incluso el Mundial de Clubes disputado el pasado año.