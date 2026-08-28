Los nombres propios de la rueda de prensa de Funes: Mourinho, Ochoa, Larrubia, Huijsen…

La comparecencia de Funes en la previa del Real Madrid-Málaga CF dio para mucho. El técnico blanquiazul habló del partido, del potencial del rival, de la forma de jugar que tienen que mantener en un escenario como el Bernabéu y también de muchos nombres propios: Mourinho, Huijsen, Larrubia, Salinas, Pablo Martínez o Aaron Ochoa.

Preguntado por la situación de Ochoa, el técnico blanquiazul dejó caer que la decisión sobre si pasará o no por el quirófano aún no es definitiva. El canterano tiene roto el menisco externo de su rodilla derecha y todo apunta a que será intervenido quirúrgicamente, pero que "los médicos tomarán la decisión". "Creo que el club todavía no ha confirmado nada. El proceso de Ochoa, ya lo contamos. Se te rompe el ordenador, sabes que lo tienes que arreglar. Hay lesiones que necesitan de un periodo de tiempo. Todavía no estamos en ese punto. No sé cómo terminará siendo. Igual tiene que intervenirse. El jugador está intentando agotar todas las vías", explicó.

Mourinho

"Es un entrenador que he seguido durante mucho tiempo. Ha sido capaz de marcar las diferencias. En esas plantillas te encuentras jugadores de diversa índole. Para mí es algo que está alcance de pocos entrenadores. Sabe la importancia de llegar al jugador, comunicarse con él. Guardiola antes de irse a Alemania aprendió el idioma. Son entrenadores que marcan diferencias".

Huijsen

"Alguna vez entrenó con nosotros. Una vez en El Viso, el primer córner que sacamos hizo gol y era cadete. Era un jugador que todo el mundo sabía de su potencial. Es año ya terminó yéndose. Vino a entrenar para que lo viésemos. Cuando hablamos de retener nuestro talento, a este tipo de cosas me refiero. Nos alegra que estén allí. Me consta que sigue teniendo mucha cercanía con el club. Es bonito que sigan teniendo ese vínculo".

Larrubia

"Para nosotros es de nuestros jugadores capitales. A veces hay situaciones en las que creo que hay que tomar decisiones para que tenga un mayor rendimiento, y el equipo también. Hemos vivido muchos partidos en poco tiempo".

Salinas y Pablo Martínez

"Pablo lleva muy pocos entrenamientos. Necesita ir acumulando más minutos. Si no hay traspié, estará en la convocatoria. El caso de Salinas es distinto. No tenga dudas de que vaya a crecer, pero cada jugador que venga viene a un equipo donde las sinergias son muy fuertes. Habrá que romperlas durante la semana. Rafita ha hecho muy buenos partidos. Ya lo dijo Loren, podría venir un lateral y que Rafita pase al lateral derecho. Chupe el año pasado hizo muchos goles, Adri también. Pero se hicieron mejores. Y otro del que se habló menos. Desde la sombra empujó a llevarlos a un nivel superior.