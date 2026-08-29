Horario y dónde ver por televisión el Real Madrid - Málaga CF

El Málaga CF afronta este domingo su tercer partido en LaLiga EA Sports. Tras estrenarse en la primera jornada en el Metropolitano y recibir en La Rosaleda al Dépor, los de Funes visitan ahora otro de los grandes estadios del campeonato, el Bernabéu. Otro duelo de enorme dificultad que buscará hacer un buen papel en su encuentro frente al Real Madrid.

El conjunto blanquiazul aún no sabe lo que es ganar este curso en LaLiga. Perdió por 2-0 en el debut en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid y luego se tuvo que conformar con un punto contra el Deportivo en casa (1-1). Los de José Mourinho, por su parte, cuentan sus partidos por victorias: 1-2 en campo del Espanyol y 4-1 frente a la Real Sociedad en el Bernabéu.

Horario

El partido, correspondiente a la jornada 3 de LaLiga EA Sports, se celebrará este domingo 30 de agosto a partir de las 17.00 horas. Horario con aroma a fútbol de toda la vida.

Dónde ver por televisión

Ver Primera División está mucho más limitado en los operadores que la oferta que presentaba LaLiga Hypermotion. El Real Madrid-Málaga CF podrá verse a través de los canales Movistar LALIGA, Movistar Plus+ y Orange Fútbol 1.

¿Cómo se ve LaLiga EA Sports en España?

Movistar + y Orange TV cuentan con la garantía de emitir todos los partidos a través de los canales de M+ LALIGA y DAZN LALIGA. Por su parte, en la plataforma de DAZN se pueden ver cinco encuentros por jornada, a excepción de tres de ellas, a la vez que emiten un partido en abierto, previo registro gratuito.

Una vez acabe el choque, se podrán leer en el sitio web de La Opinión de Málaga la crónica del partido, las declaraciones de los protagonistas y la valoración de los jugadores, además del seguimiento en directo de lo que ocurra sobre el césped del Riyadh Air Metropolitano.