El Málaga, entre el Bernabéu y el mercado de fichajes

El Málaga tiene este domingo una cita marcada en rojo. El conjunto blanquiazul visita el Santiago Bernabéu para medirse al Real Madrid en la tercera jornada de LaLiga EA Sports, un escenario histórico para un equipo que acaba de regresar a la máxima categoría. A las 17:00 horas, los de Juanfran Funes buscarán competir ante uno de los grandes de Europa y sumar unos puntos de enorme valor.

Pero mientras el balón ruede en Madrid, en los despachos de La Rosaleda hay otra competición en marcha. El mercado de fichajes encara sus últimos días y el Málaga todavía tiene trabajo por delante. El cierre está fijado para el martes 1 de septiembre a las 23:59 horas y la dirección deportiva no da por cerrada una plantilla que todavía necesita algunos retoques para afrontar con garantías su regreso a Primera.

Loren Juarros mantiene el teléfono encendido

Loren Juarros mantiene varias vías abiertas y las necesidades pueden variar en función de las últimas decisiones y de la situación de los lesionados. El club trabaja especialmente en la incorporación de un mediocentro y un lateral izquierdo, dos posiciones que aparecen entre las prioridades para completar el equipo. La salida de Dani Sánchez ha dejado además una posición que el Málaga necesita tener bien cubierta, aunque la aparición de Rafita y la adaptación de José Salinas han dado alternativas a Funes.

A esas necesidades se puede sumar ahora la banda. La situación de Aarón Ochoa, que continúa lesionado y cuya evolución mantiene en alerta al club, puede provocar que el Málaga valore también la llegada de un extremo para reforzar una zona en la que perder una pieza durante varias semanas podría reducir las opciones del técnico. Ochoa continúa al margen junto a otros jugadores lesionados y va a ser operado el lunes.

Cajuste y Aznou, dos nombres sobre la mesa

En ese escenario aparecen nombres sobre la mesa. Jens Cajuste es uno de los perfiles que se han relacionado con el Málaga para reforzar el centro del campo, mientras que Adam Aznou también ha estado en el radar blanquiazul. Dos operaciones abiertas y que se espera se cierren en las próximas horas.

El Málaga CF, por tanto, afrontará este domingo dos partidos a la vez. Uno, el más visible, sobre el césped del Bernabéu y ante un Real Madrid que pondrá a prueba el regreso del equipo a la élite. El otro, lejos de los focos, en los despachos, con Loren Juarros pendiente de oportunidades y movimientos para terminar de configurar la plantilla.

El balón no detendrá el mercado. Mientras Funes y sus jugadores intentan dar la sorpresa en uno de los estadios más importantes del fútbol mundial, la dirección deportiva seguirá trabajando con el teléfono encendido. Porque después del Bernabéu quedarán apenas unas horas para tomar las últimas decisiones y cerrar una plantilla que todavía puede incorporar nuevas piezas.

El Málaga quiere disfrutar de su regreso a Primera, pero también sabe que la exigencia de la categoría obliga a no detenerse. El domingo será tiempo de fútbol; hasta el martes por la noche, tiempo de mercado. Y en La Rosaleda todavía quedan movimientos por hacer.