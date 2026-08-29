Real Madrid-Málaga CF
El Málaga CF pone rumbo a Madrid
La plantilla blanquiazul viaja en AVE a la capital para afrontar este domingo su histórico duelo ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu
Los jugadores del Málaga CF ya han puesto rumbo a Madrid en AVE para preparar el encuentro de este domingo ante el Real Madrid (17:00). La expedición blanquiazul se desplaza desde las 17 horas a la capital con la ilusión de competir en uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol español, después de ocho años sin estar en Primera. Allí buscará tres puntos de enorme valor y complejidad en la tercera jornada de LaLiga EA Sports.
El conjunto malagueño afronta la cita con el objetivo de estrenar su casillero de victorias en el Santiago Bernabéu, un escenario donde nunca ha conseguido imponerse al Real Madrid. El último resultado positivo llegó en 2015, cuando el Málaga logró arrancar un 0-0 en su visita al feudo madridista. Ahora, 11 años después, los blanquiazules buscarán repetir aquella gesta y dar la sorpresa ante el conjunto blanco.
Convocatoria
La lista de convocados del Málaga CF es la siguiente: A. Herrero, C. Puga, Einar, Pastor, Ramón, Haitam, Dotor, Chupe, D. Larrubia, Joaquín, Salinas, Carlos López, Rafa R., Recio, Jauregi, Martínez, Cruz, Dani Lorenzo, Izan M., Lobete, Otu, Rafita y Juani.
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