Real Madrid-Málaga CF: Una cita con la historia

Hay partidos que se esperan durante años. Y otros que simplemente aparecen en el calendario y obligan a detenerse. El Málaga vuelve este domingo al Santiago Bernabéu para enfrentarse al Real Madrid en la tercera jornada de LALIGA EA SPORTS. Un escenario mayúsculo, un rival de dimensiones gigantescas y una oportunidad para que el conjunto blanquiazul mida hasta dónde puede llegar en su regreso a Primera División.

A las 17:00 horas comenzará una de esas tardes que el malaguismo tenía ganas de volver a vivir. El Málaga llega con un punto después de las dos primeras jornadas, tras la derrota contra el Atlético de Madrid y el empate frente al Deportivo de La Coruña, mientras que el Real Madrid cuenta sus partidos por victorias y ya suma seis puntos.

Una tarde para competir, no para mirar

El resultado parece tener un dueño claro antes de que el balón eche a rodar, pero el Málaga quiere escapar de cualquier papel secundario. Juanfran Funes ya dejó claro en la previa que su equipo no viajará a Madrid pensando únicamente en el empate, sino se vendrán con ocho goles a sus espaldas. El técnico quiere un conjunto valiente, capaz de competir cada duelo y aprovechar las oportunidades que aparezcan.

El Málaga sabe que tendrá que sufrir. El Real Madrid dispone de recursos para convertir cualquier pequeño error en una ocasión y llega, además, con la confianza disparada después de vencer a la Real Sociedad por 4-1. Pero para un equipo recién ascendido, jugar en el Bernabéu no es solamente una prueba: es también una oportunidad para demostrar que puede competir en los escenarios más grandes.

Una historia que todavía espera su primer capítulo

El Bernabéu es uno de esos escenarios que se le han resistido históricamente al Málaga. El conjunto blanquiazul nunca ha ganado en el feudo madridista, con un balance marcado por las derrotas y algunos empates que ya forman parte de la historia del club. El último gran resultado llegó el 26 de septiembre de 2015, cuando el equipo dirigido por Javi Gracia consiguió un 0-0 en una noche memorable. Kameni sostuvo al Málaga ante el asedio blanco y permitió sacar un punto de Chamartín.

Antes de aquella actuación, el Málaga también había conseguido empatar 1-1 en 2012, con Manuel Pellegrini en el banquillo. Sin embargo, desde entonces las visitas al Bernabéu se han saldado con derrotas, por lo que el encuentro de este domingo supone una nueva oportunidad para cambiar una historia que todavía no conoce una victoria malaguista en Madrid.

Funes mueve sus piezas

El técnico malaguista afronta la cita con varias ausencias. Fernando Calero, Diego Murillo, Adrián Niño y Aarón Ochoa no estarán disponibles. Las bajas obligan a Funes a buscar soluciones para presentar un once competitivo ante uno de los grandes favoritos al título.

En defensa, Rafita podría volver a ocupar el lateral izquierdo, mientras que en el centro del campo la presencia de Carlos Dotor o Pablo Martínez junto a Izan Merino es una de las incógnitas. Arriba, David Larrubia, Juan Cruz y Joaquín Muñoz se disputan dos puestos en las bandas, con Chupe como referencia ofensiva.

Un rival que no da tregua

Del otro lado estará un Real Madrid que ha comenzado el campeonato con pleno de victorias y una plantilla capaz de decidir un partido en cualquier momento. Vinicius, Mbappé y Arda Güler forman una línea ofensiva que exigirá máxima atención a la defensa malaguista, mientras que en la medular aparecen nombres como Bellingham, Valverde y Bernardo Silva.

El Málaga tendrá que hacer un partido prácticamente perfecto para sacar algo positivo, pero precisamente ahí estará el reto. Competir, resistir y aprovechar cada oportunidad será la receta de un equipo que llega al Bernabéu sin nada que perder y con mucho que ganar.

Alineaciones probables

Real Madrid: Courtois, Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Bernardo Silva, Bellingham; Arda Güler, Mbappé y Vinicius.

Málaga CF: Alfonso Herrero, Carlos Puga, Recio, Einar Galilea, Rafita; Carlos Dotor, Izan Merino, Dani Lorenzo; David Larrubia, Chupe y Juan Cruz.