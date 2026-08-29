Estas son las 7 bajas del Real Madrid de Mourinho para el partido contra el Málaga CF

El Real Madrid afrontará este domingo el partido ante el Málaga CF con siete bajas. El conjunto dirigido por Jose Mourinho completó este sábado su último entrenamiento antes de recibir al equipo malaguista en el estadio Santiago Bernabéu, a partir de las 17.00 horas, sin novedades positivas en la enfermería.

Tchouameni, Asencio, Mendy, Militao, Rodrygo, Endrick y Thiago Pitarch continúan al margen del grupo y realizaron trabajo individual para avanzar en la recuperación de sus respectivas lesiones.

De esta manera, Mourinho tendrá que confeccionar nuevamente su convocatoria y su once inicial sin poder contar con ninguno de estos siete futbolistas para el encuentro correspondiente a la tercera jornada de LaLiga EA Sports.

Jose Mourinho toca pelota durante un entrenamiento del Real Madrid. / ep

Militao avanza en su recuperación

Entre los jugadores lesionados, Éder Militao fue uno de los protagonistas de la sesión celebrada en la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

Durante los 15 minutos del entrenamiento abiertos a los medios de comunicación, el defensa brasileño realizó carrera continua en uno de los campos anexos a las instalaciones donde trabajaron los futbolistas disponibles.

Militao continúa recuperándose de la rotura del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda, lesión por la que fue operado el pasado 28 de abril.

El central sigue avanzando en su recuperación, aunque los plazos previstos sitúan todavía aproximadamente en un mes su posible regreso a los terrenos de juego.

Jose Mourinho observa el entrenamiento del conjunto blanco. / ep

El Real Madrid prepara su once ante el Málaga

Mientras los lesionados continuaron con sus respectivos procesos de recuperación, Mourinho aprovechó la sesión para terminar de perfilar el once que se enfrentará al Málaga CF.

Será el segundo encuentro consecutivo del conjunto madridista durante esta semana en el Bernabéu después del disputado frente a la Real Sociedad.

El Real Madrid buscará ante el Málaga mantener su pleno de victorias en este inicio de la segunda etapa de Mourinho en el banquillo madridista, mientras el conjunto malaguista afrontará una exigente visita al estadio blanco en la tercera jornada del campeonato.