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Alineaciones confirmadas para el Real Madrid - Málaga CF

Larrubia regresa al once y Rafa Rodríguez entra en lugar de Dani Lorenzo, que no está ni en el banquillo

El once del Málaga CF en La Rosaleda frente al Deportivo

El once del Málaga CF en La Rosaleda frente al Deportivo / La Opinión

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Manuel García

Manuel García

El Málaga CF afronta este domingo, a partir de las 17.00 horas, su tercer partido en LaLiga EA Sports, en el Bernabéu ante todo un Real Madrid. Los de Juanfran Funes llegan a la capital de España con las mismas bajas que en jornadas anteriores y una más de última hora, la de Dani Lorenzo.

El equipo blanquiazul cuenta con cinco bajas confirmadas: Adrián Niño, Ochoa, Murillo, Fernando Calero y Moussa. En cuanto al once, David Larrubia recupera la titularidad en lugar de Juan Cruz y Rafa Rodríguez ocupa el lugar de Dani Lorenzo, que no está ni en el banquillo debido a un proceso febril, según informó el club blanquiazul.

En el bando madridista también hay ausencias destacadas: Tchouameni, Asencio, Mendy, Militao, Rodrygo, Endrick y Thiago Pitarch. Además, Mourinho mete cinco cambios. Juegan de inicio Trent Alexander-Arnold, Rudiger, Cucurella, Camavinga y Brahim.

Alineaciones confirmadas

Real Madrid: Courtois; Trent, Rudiger, Huijsen, Cucurella; Valverde, Camavinga, Bellingham; Brahim, Vinícius y Mbappé.

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Málaga CF: Alfonso Herrero; Carlos Puga, Recio, Einar Galilea, Rafita; Izan Merino, Rafa Rodríguez, Dotor; Joaquín, Larrubia y Chupe.

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