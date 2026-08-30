Alineaciones confirmadas para el Real Madrid - Málaga CF

El Málaga CF afronta este domingo, a partir de las 17.00 horas, su tercer partido en LaLiga EA Sports, en el Bernabéu ante todo un Real Madrid. Los de Juanfran Funes llegan a la capital de España con las mismas bajas que en jornadas anteriores y una más de última hora, la de Dani Lorenzo.

El equipo blanquiazul cuenta con cinco bajas confirmadas: Adrián Niño, Ochoa, Murillo, Fernando Calero y Moussa. En cuanto al once, David Larrubia recupera la titularidad en lugar de Juan Cruz y Rafa Rodríguez ocupa el lugar de Dani Lorenzo, que no está ni en el banquillo debido a un proceso febril, según informó el club blanquiazul.

En el bando madridista también hay ausencias destacadas: Tchouameni, Asencio, Mendy, Militao, Rodrygo, Endrick y Thiago Pitarch. Además, Mourinho mete cinco cambios. Juegan de inicio Trent Alexander-Arnold, Rudiger, Cucurella, Camavinga y Brahim.

Alineaciones confirmadas

Real Madrid: Courtois; Trent, Rudiger, Huijsen, Cucurella; Valverde, Camavinga, Bellingham; Brahim, Vinícius y Mbappé.

Málaga CF: Alfonso Herrero; Carlos Puga, Recio, Einar Galilea, Rafita; Izan Merino, Rafa Rodríguez, Dotor; Joaquín, Larrubia y Chupe.