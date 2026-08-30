Demasiado Real Madrid para un Málaga CF fiel a sí mismo (4-0)

Funes no iba de farol. El Málaga CF va a ser un equipo fiel a su estilo ante cualquier rival y en cualquier escenario. Pero solo con eso no basta para sacarle puntos a todo un Real Madrid. Para sumar en el Bernabéu tienes que hacer un partido perfecto, y a veces ni con eso basta. 10 minutos de lucidez de los de Mourinho y de desbarajuste defensivo de los blanquiazules fueron suficiente para que el partido quedara decidido. No perdió la cara al partido el equipo en ningún momento, cuando el rival es tan superior no queda más que apretar los dientes y dar la cara hasta el final. Y el Málaga lo hizo, aunque se vuelva de vacío y tenga que tener la menta desde ya puesta en el Levante.

Y eso que a puesta en escena del Málaga CF fue buena. Pero no es suficiente con un primer buen cuarto de hora para sacar algo positivo de un campo así. Tienes que hacer muchas cosas bien durante muchos minutos, y a veces ni por esas. Funes ya dijo que el equipo tenía que mantener su personalidad y en el primero minuto ya dejó clara sus intenciones. Larrubia se plantó al borde del área y su disparo fue taponado.

Con este plan de partido, no se podía cometer un solo error. Las transiciones del Real Madrid iban a ser mortales. El Málaga siguió siendo un equipo valiente y dejó una jugada que refleja lo que quiere ser este equipo esta temporada en Primera. Salió desde atrás, tocando y se plantó en el área del Real Madrid. La jugada la terminó Joaquín con un disparo al palo largo que se marchó desviado por poco.

El Madrid sentencia en 10 minutos

Pero si algo tiene este Madrid es que a la mínima te machaca. Y en poco más de 10 minutos dejó el partido visto para sentencia. Bellingham se deshizo de Recio en el braceo, Martínez Munuera dejó continuar y se marchó en conducción demasiado fácil de Galilea y Rafita para acabar batiendo por debajo de las piernas a Alfonso Herrero. Primer golpe justo antes del minuto 20. Otra vez con polémica.

Y casi sin tiempo para reaccionar llegó el segundo. Ahora fue Mbappé el que llegó con demasiada facilidad ante Herrero, que le repelió bien el disparo. Pero el rebote cayó en la cabeza de Bellingham y entre Puga y el propio Herrero, en su intento de evitar el tanto, acabaron colando el balón en la portería. El Málaga estaba pasando por sus peores momentos en el partido. A la media hora llegó el tercero. Alexander-Arnold la puso y Mbappé, otra vez demasiado solo en el área, enganchó un remate inapelable para Herrero. 3-0. Muy duro.

Mbappé celebra el tercer gol. / AFP7 vía EP

Aún así, el Málaga CF no le quiso perder la cara al partido. Se recuperó de los golpes en el tramo final de la primera parte y tuvo un par de buenas ocasiones para recortar diferencias. Rafa Rodríguez la mandó al palo en una jugada ensayada de córner, y poco antes del descanso fue Chupe el que estrelló un disparo en el lateral de la red. Descanso con el tema muy cuesta arriba.

Cambio en el Málaga CF para el inicio del segundo tiempo. Debutó Pablo Martínez en sustitución de Rafa Rodríguez. Pudo tocar el Málaga en los primeros minutos del segundo acto, con un Madrid menos presionante. Pero cada vez que llegaban los blancos había peligro. La estrelló ahora Bellingham en el palo con un zapatazo con la derecha.

Más cambios en el Málaga a la hora de partido. Juan Cruz y Salinas entraron por Joaquín y Carlos Puga. Y ocasión para Juan Cruz nada más entrar partiendo desde la izquierda. Condujo hacia dentro y disparo alto con su pierna derecha. Diomande por Brahim, primer cambio de Mourinho.

Haitam por Einar. Cambio ofensivo de Funes. Izan Merino pasaba al central. El partido ya bajó de ritmo. El Málaga era capaz de llegar ahora más al área blanca, pero sin demasiado peligro. Salió con muchas ganas Haitam, que tuvo la oportunidad con una falta al borde del área que estrelló en la cabeza de Rudiger. El árbitro pitó penalti. Cierto es que el balón dio en el brazo de Diomande, pero venía rebotado de la cabeza de Rudiger. Le llamaron del VAR y corrigió su primera decisión. El partido estaba más que decidido, y ya en el descuento Güler marcó el 4-0 definitivo. Derrota en el Bernabéu. A pensar ya en el Levante, ahí sí que toca sumar en La Rosaleda.