Horarios oficiales de las jornadas 5, 6 y 7 de LaLiga: tres partidos en ocho días para el Málaga CF

LaLiga, por fin, ha dado a conocer los horarios de las jornadas 5, 6 y 7 en LaLiga EA Sports. Serán tres partidos consecutivos en una semana, justo antes del primer parón internacional, que este año será de dos semanas. El Málaga CF ya sabe cuáles serán sus horarios, con dos partidos a las 2 de la tarde y poco descanso entre el partido contra el Villarreal y la Visita a Getafe.

Horarios confirmados

Jornada 5: El Celta - Málaga CF se disputará en Balaídos el domingo 13 de septiembre a las 14:00 horas.

Jornada 6: El Málaga CF - Villarreal será el jueves 17 de septiembre a las 21:30 horas en La Rosaleda.

Jornada 7: El Getafe - Málaga CF se jugará el domingo 20 de septiembre a las 14:00 horas.

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Tras jugar frente al Levante en casa en la jornada 4 (domingo 6 de septiembre, 18.30 horas), el conjunto blanquiazul tendrá que afrontar tres encuentros en ocho días. Los dos de fuera de casa (Celta y Getafe) serán en un horario que regresa a partir de septiembre (domingo 14.00 horas), mientras que el encuentro en La Rosaleda contra el Villarreal será en la jornada intersemanal, un jueves en horario muy tardío (21.30 horas). Los de Funes tendrán poco más de 62 horas de descanso entre el choque ante los amarillos y la visita al Coliseum.