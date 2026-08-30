Mourinho: "Hemos organizado el equipo de otro modo para que Bellingham sepa perfectamente qué hacer"

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, recalcó que el centrocampista inglés Jude Bellingham, protagonista este domingo en la victoria 4-0 ante el Málaga CF, "es muy exigente consigo mismo" y que considera que su buen arranque se debe a que han "organizado el equipo de otro modo para que sepa perfectamente qué hacer", mientras que tiene claro que los buenos jugadores "tienen que ser siempre compatibles".

"Sin duda, es muy exigente consigo mismo. No le quería ver más defender casi como un segundo lateral izquierdo y hemos organizado el equipo de otro modo donde él sabe perfectamente lo que tiene que hacer y se siente muy cómodo", indicó Mourinho en rueda de prensa.

Tras sus palabras sobre el Balón de Oro de la previa, dejó claro que el inglés "ahí está" en esa terna de candidatos, aunque insistió, sin citarle, en que Kylian Mbappé "ha hecho historia para la eternidad" en el Mundial al batir el récord de goles. "Pero Jude, como centrocampista, es un jugador absolutamente increíble", resaltó.

El preparador madridista recordó que siempre ha defendido que "todos los jugadores muy, muy buenos quieren jugar juntos y con gente que tiene la misma calidad". "Esos jugadores tienen que ser siempre compatibles", advirtió preguntado sobre la convivencia de Bellingham, Mbappé y Vinícius Jr.

"Todavía no había llegado, pero se hablaba mucho de que 'Mou' no quiere uno o a otro, que los tres son imposibles, y he dicho siempre que quiero siempre a los mejores jugadores. Pienso que se ve que entre ellos existe empatía y trabajo colectivo. En el último gol de Güler, 'Vini' no ha querido hacer gol y se la ha pasado a Arda. La gente se abraza, celebra junta, trabaja junta, y de momento no veo ningún problema con ellos, lo única que veo es que son buenísimos todos", zanjó al respecto.

Jude Bellingham se abraza a José Mourinho tras ser sustituido en el Real Madrid-Málaga CF de LaLiga EA Sports 26-27 / Oscar J. Barroso (AFP7 / Europa Press)

En este sentido, explicó que "es una misión difícil, no de un mes" el conseguir que todos los jugadores sean felices. "Es una misión de una temporada y digo a los jugadores que la frustración de quien no juega es una cosa que está más en las manos de ellos que en las mías. Yo puedo dar señales de que confío en todos y que necesitamos de todos, pero al final los momentos de frustración van siempre a tener que ser ellos los que los gestionen", puntualizó.

El de Setúbal también elogió a Dean Huijsen, del que cree que "ha evolucionado bastante en poquísimo tiempo". "Tengo la sensación de que ha fallado un pase entre líneas, pero ha estado completamente dominador en duelos, coberturas, y esta es la dirección. Mi gusto por un central es que defienda bien, si después puede ser también guapo y guapo con balón, perfecto, pero primero tienes que defender y él está creciendo en este aspecto. Después, el compañero al lado también ayuda y tanto Konaté como Rüdiger ayudan", advirtió.

Jose Mourinho. / AFP7 vía EP

"De un central me gusta mucho que tenga calidad con balón y la capacidad de hacer pases entre líneas, pero para mí la cosa más importante en un central es su contundencia, su seguridad y la capacidad de ganar duelos y de dar al equipo confianza de que tenemos dos hombres ahí atrás", remarcó al respecto.

El portugués está "muy contento con todos" sus jugadores por el partido, aunque no escondió que "en los últimos 20 minutos" perdieron "un poco la organización" que les permite "presionar" y que es "primordial para recuperar balones altos". "También es normal que no tengamos ni gasolina ni mentalidad para hacerlo 90 minutos, es una cosa que tiene que ser que tiene que ser progresiva", aclaró.

Pese al buen inicio, Mourinho sabe que llegará "el periodo negativo y una fase menos buena". "Vuestras críticas (de los periodistas) van a llegar, la reacción negativa de la afición va a llegar y en ese momento tenemos que ser muy equilibrados y no dejar que un momento negativo tenga un impacto en toda la temporada. Es ahí que tiene que ser el equipo que estamos construyendo la salvación", expresó.

Noticias relacionadas

Finalmente, preguntado por Yan Diomande, insistió en que "tiene que ir a poco a poco". "Trabaja bien y humilde, quiere aprender, quiere trabajar, me escucha a mí, pero también a compañeros. No sé cuánto hemos pagado, pero no puedo mirar a los 120 o 130 millones, tengo que mirar al jugador joven de gran potencial. Calma", sentenció.