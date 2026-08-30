Las notas de los jugadores del Málaga CF en la derrota contra el Real Madrid

El Málaga CF se marchó de vacío de su visita al Bernabéu. Los de Funes intentaron ser fieles a su estilo, pero se vieron superados por un Real Madrid que resolvió con tres goles en poco más de 10 minutos en la primera mitad, del minuto 19 al 30 de juego. Analizamos la actuación de los de Funes, uno a uno.

Alfonso Herrero (4) Se le coló por debajo de las piernas el primer tanto. Mala fortuna en el segundo. Dejó una buena parada a Mbappé.

Puga (5) Sostuvo bien a Vinícius. Sufrió, como es lógico. No tuvo demasiadas oportunidades de proyectarse en ataque.

Recio (5) Tampoco se achantó en el este escenario. Estuvo muy correcto en los cruces. Sin miedo en las disputas.

Galilea (3) Muy blando en el primer y tercer gol del Real Madrid. Totalmente superado por el partido en los primeros 45 minutos.

Rafita (8) El mejor del equipo, un día más. Titán defensivo, valiente en las conducciones cuando le dejaron.

Izan Merino (5) Quiso dar tranquilidad en el inicio con el balón. Le costó cuando el Madrid presionaba. Terminó de nuevo de central.

Rafa Rodríguez (4) Estrelló un balón en el palo en la primera parte. Le costó coger el pulso al partido. Sustituido al descanso.

Dotor (4) Esfuerzo innegable, de principio a fin, pero no estuvo demasiado lúcido con el balón en campo contrario.

Larrubia (5) Dejó un par de caños y alguna buena jugada, pero falló en los metros finales. Un poco individualista.

Joaquín (4) Le está costando encontrarse en este inicio de curso. Partido difícil para él. Generoso en el esfuerzo.

Chupe (4) Fue una isla en el primer tiempo. Mucho trabajo y poca recompensa. Enfadado por no tirar una falta que él provocó.

Suplentes

Pablo Martínez (5) Debut de blanquiazul. Bien con el balón. Adaptándose al juego del equipo y a lo que le pide Funes.

Juan Cruz (5) Estuvo cerca del gol con un zapatazo con la derecha nada más salir. Luego aportó poco más.

Haitam (5) Salió con muchas ganas en el tramo final. Encarador. También pecó de egoísmo en alguna buena ocasión.

Ramón (SC) Entró en el minuto 87 de partido. Vio la amarilla por intentar cortar una contra del equipo blanco.