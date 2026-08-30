LaLiga EA Sports
Posibles alineaciones del Real Madrid - Málaga CF
El conjunto blanquiazul llega al Bernabéu con las bajas de Adrián Niño, Ochoa, Murillo, Fernando Calero y Moussa
El Málaga CF afronta este domingo, a partir de las 17.00 horas, su tercer partido en LaLiga EA Sports, en el Bernabéu ante todo un Real Madrid. Los de Juanfran Funes llegan a la capital de España con las mismas bajas que en jornadas anteriores y un once muy definido en el que podría haber alguna sorpresa.
El equipo blanquiazul cuenta con cinco bajas confirmadas: Adrián Niño, Ochoa, Murillo, Fernando Calero y Moussa. Además, el técnico blanquiazul, poco dado a dar pistas al rival durante la semana, señaló en sala de prensa que a algunos jugadores les ha costado recuperar tras el último encuentro y que también podría haber alguna variante táctica.
En concreto, Funes habló de la posibilidad de jugar con doble lateral, algo que ya usó Juan Carlos Andrés, su segundo, en el pasado cuando pertenecía al cuerpo técnico del Girona. Esa sería una variante a tener en cuenta para la visita al Bernabéu, con Rafita por delante de Salinas en la banda izquierda. Habrá que ver si finalmente el míster apuesta por ello. Por otro lado, Larrubia apunta a recuperar su sitio en el once.
En el bando madridista también hay ausencias destacadas: Tchouameni, Asencio, Mendy, Militao, Rodrygo, Endrick y Thiago Pitarch. Además, el Real Madrid jugó el miércoles frente a la Real Sociedad y eso podría provocar alguna rotación en el once de Mourinho, aunque lo único que desveló el portugués en sala de prensa es que Cucurella será titular.
Posibles alineaciones
Real Madrid: Courtois; Dumfries, Rudiger, Huijsen, Cucurella; Valverde, Bernardo Silva, Bellingham; Güler, Vinícius y Mbappé.
Málaga CF: Alfonso Herrero; Carlos Puga, Recio, Einar Galilea, Rafita; Izan Merino, Dani Lorenzo, Dotor; Joaquín, Larrubia y Chupe.
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