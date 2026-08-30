Funes, tras la derrota frente al Real Madrid: "No podemos buscar la excusa en la dificultad de los rivales"

Juanfran Funes habló tras el partido y achacó a su equipo falta de atrevimiento con balón para haber tenido alguna opción más de sacar algo positivo del Bernabéu. «Tenemos que ser más agresivos en el último tercio, no podemos ser temerosos», explicó. Consciente de la dificultad del choque y del nivel del rival, el técnico blanquiazul vio «una gran diferencia entre ambas partes». «Ya avisé que iba a ser una carrera de fondo», apuntó.

Valoración del partido

«Ellos apretaron y nos superaron en ese tramo de la primera parte. Son capaces de marcar las diferencias y nos castigaron con dureza. Cuando te golpean con esa dureza, teníamos que sacar lo mejor de nosotros. Hemos visto una segunda parte bien distinta. Hemos sido capaces de reajustar la presión y de llegar un poco más alto. Hay una diferencia grande entre ambas partes. Han tenido que despejar varios balones en la segunda mitad. O estás en tu mejor versión o el castigo es fuerte».

Partido a partido

«Ya avisé de que esto iba a ser una carrera de fondo. Es importante no pararse y mantenernos estables emocionalmente, nos dará la oportunidad de competir a un buen nivel. Es la primera vez para muchos de nosotros. Nos han tocado dos salidas de las más difíciles de la competición. Esto no espera a nadie. Trabajamos a diario para ver las cosas con perspectiva. Cada vez que corres un kilómetro, hay que cerrar la puerta y afrontar lo que nos viene. Eso será crucial durante la competición. Contra el Dépor merecimos más. Es importante que recojamos las cosas que nos pueden hacer más fuertes. Tenemos que cerrar la puerta y abrir la del Levante con ilusión. No era fácil llegar hasta aquí, hay que preparar el siguiente con ilusión. Tenemos la oportunidad de que nuestra gente disfrute de nosotros. No podemos ponernos a pensar en otras cosas».

Mercado de fichajes

«El viernes, Dani empezó a tener esos síntomas. Intentamos hasta el final tenerlo, pero esta madrugada la fiebre no remitió. Era exponerse demasiado y decidimos que no estuviera en la convocatoria. Le deseamos una pronta recuperación. Son jugadores que son diferenciales, pero una buena noticia es el debut de Pablo, lo ha hecho muy bien. Probablemente, lleguen jugadores al final del mercado. Sabemos que en tres días se hacen más operaciones que en 10 o 15. Para eso ya está Loren. Tenemos que centrarnos en levantarnos mañana con muchísima fuerza. No fue fácil llegar hasta aquí».

Buena imagen a pesar de la derrota

«No me conformo. La gente vino con muchísima ilusión y tienes ese hormigueo en el estómago de poder darle una alegría. Es espectacular verlos apoyándonos independientemente del resultado. No te vas contento con la derrota, aunque sabíamos de la dificultad. Ese periodo de crecimiento que tuvieron nuestros canteranos nos tiene que hacer fuertes. Ya sabíamos que en estos contextos no iba a ser nada fácil. No podemos buscar la excusa en la dificultad de los rivales».

Mensaje en el descanso

«Qué no huyésemos de nuestra identidad. Al final de los partidos, tenemos que intentar no reprocharnos por no habernos atrevido. Ha habido momentos en los que llegan los goles y lo puedes hacer mejor en defensa, pero hay otra parte en la que, cuando tuvimos el balón, nos faltó tener ese atrevimiento que hemos tenido otras veces. Tenemos que ser más agresivos en el último tercio, no podemos ser temerosos y ser un equipo plano. Hay que ponerse en la piel de los jugadores. A muchos de nosotros nos han pasado las cosas muy deprisa, no es fácil asimilar todo eso. Aquí, o te mantienes firme o te superan. Con balón, tendríamos que haber sido más atrevidos. Todo eso facilita un ataque más organizado del Madrid. Tenemos que ver que ha habido situaciones en las que lo podríamos haber hecho mejor con balón».

Papel del arbitraje

«No quiero focalizarme en el arbitraje. El Madrid ha ganado porque ha sido mejor que nosotros. Me ha dado la sensación de que, cuando es para el lado contrario, si no sale sangre no pasa nada. Contra el Atleti también nos pasó. Ha habido momentos en los que hubiera llegado alguna falta más, pero vamos a pensar en lo que podemos hacer nosotros».

Polémica con el lanzamiento de falta

«Ya estimamos la situación de los lanzadores. A quien no le guste su posición en el orden, tiene que meterla por la escuadra durante la semana. Tenemos que ser capaces de gestionar eso con humildad. Eso nos tiene que dar la oportunidad de no perder el rumbo. Mirar a las estrellas está bien, pero con los pies en el suelo».