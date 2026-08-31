Dani Lorenzo vuelve al grupo tras superar su proceso febril

Dani Lorenzo fue la principal novedad en el regreso del Málaga CF al trabajo. El mediocentro blanquiazul, que no pudo estar disponible en el encuentro de ayer ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu debido a un proceso febril, se reincorporó este lunes a la dinámica grupal en la primera sesión de la semana.

Los discípulos de Juanfran Funes saltaron al césped del Anexo de La Rosaleda alrededor de las 11:00 horas para completar un entrenamiento marcado por la activación física, los rondos por grupos y posteriormente diferentes ejercicios técnicos con balón.

Regreso tras el Bernabéu

La vuelta de Dani Lorenzo supone la nota positiva de una sesión en la que el Málaga comenzó a preparar su próximo compromiso después de la visita al conjunto madridista. El futbolista ya se encuentra recuperado y trabajó con normalidad junto al resto de sus compañeros.

Mientras tanto, Niño, Aaron Ochoa, Fernando Calero, Murillo y Moussa continúan al margen del grupo y prosiguen con sus respectivos procesos de recuperación.

Cuatro sesiones antes del próximo partido

El conjunto blanquiazul tendrá este martes jornada de descanso antes de retomar el trabajo el miércoles. A partir de entonces, el Málaga realizará sesiones matinales a las 10:30 horas el miércoles, jueves, viernes y sábado en las instalaciones del Estadio La Rosaleda.