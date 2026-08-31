El Málaga CF cierra los fichajes de Jens Cajuste y Adam Aznou.

El Málaga CF ya tiene atados sus dos próximos fichajes. El lateral zurdo Adam Aznou y el mediocentro Jens Cajuste llegarán para jugar a préstamo esta temporada, procedente del Everton inglés y el Nápoles italiano, respectivamente. Ambos jugadores llegarán como cedidos después de que el club haya podido concretar las operaciones y el anuncio oficial debe producirse se producirá en las próximas horas.

Adam Aznou se convertirá en lateral zurdo blanquiazul después del acuerdo alcanzado entre el Málaga y el Everton para su llegada como cedido. Será por un curso y no habrá opción de compra. Hace solo un año, el equipo inglés pagó 9 millones de euros por él al Bayern Múnich, con el que llegó a formar parte del primer equipo, debutando en Bundesliga, Champions y en el Mundial de Clubes. Será la competencia para Salinas, y también para Rafita, en el lateral izquierdo.

El fichaje de Jens Cajuste a préstamo también está cerrado, según ha adelantado el especialista en temas de mercado Matteo Moretto. Tras explorar diversas opciones, el club se ha decantado por la del internacional sueco. En este caso, Nápoles y Málaga CF sí habrían pactado una opción de compra no obligatoria de 8 millones de euros, según informa desde Italia Gianluca di Marzio.

¿Un fichaje más?

Con estas dos incorporaciones el Málaga CF podría cerrar su mercado de fichajes... o no. La posibilidad de Adam Aznou pueda ocupar ficha del filial deja en la plantilla un hueco para otro fichaje. Si se da así o se produce alguna otra salida, la dirección deportiva blanquiazul podría ir a por otra incorporación en el último día de mercado. El extremo sería la demarcación prioritaria para reforzar, en caso de que salga algo que convenza.

Arriaza, rumbo al Estepona

Según adelantó Málaga Hoy y pudo confirmar este medio, Pablo Arriaza está muy cerca de rubricar su renovación con el Málaga CF y salir a préstamo al CD Estepona, de Segunda RFEF, entrenado por Manolo Sánchez, el que fuera segundo de Pellicer en el club blanquiazul. El acuerdo está muy cercano, a falta de la firma de documentos.