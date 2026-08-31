El Málaga CF ficha en propiedad al central Juan Berrocal

El tramo final del mercado del Málaga CF está siendo frenético. Adam Aznou, Jens Cajuste... y ahora el club blanquiazul acaba de cerrar la llegada de Juan Berrocal, central de 27 años del Getafe. Al futbolista le quedaba solo un año en el equipo azulón y llegará en propiedad a La Rosaleda en estas últimas horas de ventana de fichajes, según adelantó Matteo Moretto y pudo confirmar este periódico. Se hará oficial en cuanto pase el reconocimiento médico y estampe su firma en el contrato.

La situación en el centro de la zaga ha hecho reaccionar a la dirección deportiva blanquiazul encabezada por Loren Juarros. Fernando Calero y Murillo están lesionados y no volverán, como mínimo, hasta después del primer parón. Se espera algo antes a Calero que a Murillo. El papel de titulares lo están asumiendo Einar Galilea y Recio, con Álex Pastor, tras un año lesionado, como único central en la recámara. La llegada de Berrocal dará tranquilidad en la parcela donde podía haber más dudas y complicaciones a nivel de efectivos. Berrocal es diestro, pero puede jugar en ambos perfiles, otro punto a favor para su fichaje.

Paso por Estados Unidos

Berrocal, procedente del Getafe, jugó la pasada temporada a préstamo en el Atlanta United estadounidense. Allí disputó 22 partidos. Ahora, el equipo madrileño no contaba con él y el Málaga CF ha aparecido para hacerse con sus servicios.

El central jerezano ya sonó en 2021 para llegar al equipo blanquiazul, cuando estaba en Segunda, pero finalmente la operación no cristalizó y acabó en el Sporting de Gijón.