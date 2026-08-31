Oficial: Adam Aznou llega al Málaga CF cedido y con ficha del filial

El Málaga CF ya tiene al lateral izquierdo que buscaba en el mercado. Adam Aznou se convierte en el sexto fichaje blanquiazul del verano. El joven jugador hispano-marroquí llega al club de Martiricos procedente del Everton inglés en calidad de cedido por una temporada, sin opción a compra. Ocupará ficha del filial.

El conjunto blanquiazul logra la cesión de Aznou, lateral zurdo de 20 años con mucha vocación ofensiva, con capacidad también para jugar de extremo ocasionalmente. El Everton pagó por él 9 millones de euros hace un año al Bayern Múnich, pero no ha conseguido tener minutos en el club británico y por ello sale a préstamo al Málaga.

Trayectoria

En categorías inferiores ha sido internacional con la selección española y la marroquí. Con el combinado norteafricano absoluto debutó oficialmente con apenas 18 años, en 2024, y acumula 3 internacionalidades.

A nivel de clubes, en su período formativo, Aznou pasó por las canteras de dos de los clubes más importantes del continente europeo: FC Barcelona (2019-22) y Bayern de Munich (2022-24).

Con el primer equipo bávaro llegó a tener minutos, durante el curso 24/25, en la Bundesliga, la UEFA Champions League y el Mundial de Clubes de la FIFA. En la segunda mitad de aquella campaña jugó cedido en el Real Valladolid CF, en LALIGA EA Sports, acumulando un total de 13 partidos. Ya en la pasada 25/26 Aznou firmó por su equipo de procedencia, el Everton de la Premier League británica.