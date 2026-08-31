2008/09 vs 2026/27: El Málaga CF recién ascendido de Antonio Tapia empezó igual... o peor

El Málaga CF es un recién llegado y está en fase de adaptación a la Primera División. Hace 18 años que esto no ocurría y hay bastantes paralelismos en cómo comenzó aquella campaña 2008-09 y cómo se ha iniciado la presente en cuanto a resultados. Aquel Málaga, dirigido por Antonio Tapia, también tuvo un inicio de campaña complicado, pero en cuanto cogió el pulso a la categoría remontó el vuelo y terminó la competición en octavo lugar, rozando puestos europeos.

Funes siempre pone de ejemplo a Antonio Tapia como un espejo en el que mirarse. Ha recordado en alguna ocasión su frase de que "el fútbol es una montaña rusa". Y en esa montaña rusa que puede ser esta temporada del retorno a Primera, el Málaga CF debe ser moverse con tranquilidad y confianza, sin caer en tremendismos porque no haya sido el mejor en cuanto a resultados. Funes tiene como un referente a Tapia, que también llegó el primer equipo desde el filial y ya vivió una situación similar en el desembarco de su equipo en Primera. Tapia le dio la vuelta y ahora le toca Funes seguir esos pasos.

Inicio similar

Los paralelismos entre el inicio de la temporada 2008/09 y lo que ha vivido el Málaga CF de Funes en estas semanas son evidentes. Ambos tuvieron un inicio duro de calendario, ahora incluso más, y acabaron la tercera jornada con solo un punto de nueve posibles. La similitud es tal, que ambas campañas comenzaron para el Málaga jugando de visitante contra el Atlético de Madrid: el Málaga de Tapia perdió 4-0 en el Calderón y el de Funes 2-0 en el Metropolitano. Después, los de Tapia empataron 0-0 en La Rosaleda contra el Athletic y cayeron 1-0 en Almería. Ahora, el empate en casa fue contra el Dépor (2-2) y la segunda derrota del curso ha llegado en el Bernabéu (4-0).

El arranque de temporada en 2008 no fue nada fácil. El Málaga de Tapia solo pudo sumar un punto en los cuatro primeros partidos y ni siquiera marcó un gol. En la cuarta jornada, volvió a perder 0-2 contra el Valencia. Pero a partir de ahí, el equipo empezó a volar y sumó cuatro triunfos consecutivos: Valladolid (2-1), Recreativo de Huelva (0-4), Getafe (2-1) y Sevilla (0-1). La temporada de aquel retorno a Primera acabó siendo un éxito: los blanquiazules terminaron octavos, con 55 puntos, logrando una permanencia holgada e incluso rozando puestos europeos.

Los próximos retos del Málaga CF de Funes

Ahora le toca al Málaga CF de Funes hacer lo propio. Pasadas ya las complicadas visitas al Metropolitano y Bernabéu, además del partido en casa con el Dépor, vienen ahora encuentros donde el equipo blanquiazul debe demostrar su capacidad para LaLiga EA Sports. El primer reto será el Levante en La Rosaleda este domingo (18.30 horas). Ahí toca ya ganar. Luego, antes del parón internacional, llegarán otros tres encuentros en ocho días: Celta en Balaídos (domingo 13, 14.00 horas), Villarreal en La Rosaleda (jueves 17, 21.30 horas) y Getafe en el Coliseum (domingo 20, 14.00 horas).