Mercado de fichajes
Berrocal firma hasta 2027 con el Málaga CF
El central llega libre, procedente del Getafe, y firma por una campaña con el conjunto blanquiazul
Juan Berrocal ya es nuevo jugador del Málaga CF. El central de 27 años llega al club blanquiazul en propiedad y firma por una temporada tras rescindir el año que le quedaba de contrato en el Getafe. Funes ya tiene una pieza más para la defensa, la zona más lastrada por las lesiones en este inicio de temporada.
La situación en el centro de la zaga ha hecho reaccionar a la dirección deportiva blanquiazul encabezada por Loren Juarros. Fernando Calero y Murillo están lesionados y no volverán, como mínimo, hasta después del primer parón. Se espera algo antes a Calero que a Murillo. El papel de titulares lo están asumiendo Einar Galilea y Recio, con Álex Pastor, tras un año lesionado, como único central en la recámara.
La llegada de Berrocal dará tranquilidad en la parcela donde podía haber más dudas y complicaciones a nivel de efectivos. Berrocal es diestro, pero puede jugar en ambos perfiles, otro punto a favor para su fichaje. Cuando todos estén sanos, Funes tendrá a su disposición sies centrales.
Trayectoria
Juan Berrocal González (Jerez de la Frontera, 1999) es un defensor serio, contundente y expeditivo formado en la cantera del Sevilla FC. Internacional en categoría Sub-19 con España, con esa misma edad debutó con el primer equipo sevillista en el inicio del curso 18/19.
En el Sevilla Atlético (2017-20) llegó a disputar 30 partidos en Segunda División, con apenas 18 años, en la campaña 17/18. Acabado su ciclo en el filial hispalense, jugó cedido por el Sevilla en el CD Mirandés (20/21) y el Real Sporting de Gijón (21/22), ampliando su experiencia en la división de plata.
La SD Eibar ficha a Berrocal en la 22/23 y el central jerezano se asienta más aún en LaLiga Hypermotion. En total, disputa 163 encuentros en 5 temporadas en la categoría. Tras dos años en el País Vasco, el Getafe CF contrata a Berrocal en la 24/25 y juega 19 partidos en Primera División en el equipo de José Bordalás.
En la anterior 25/26 el club madrileño cedió a Berrocal al Atlanta United FC de la Major League Soccer norteamericana.
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