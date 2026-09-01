Así juega Adam Aznou, nuevo fichaje del Málaga CF

El Málaga CF confirmó este lunes su sexto fichaje del verano. Adam Aznou llega por una temporada en calidad de cedido, procedente del Everton y sin opción de compra, para reforzar el lateral izquierdo blanquiazul. El futbolista hispano-marroquí, de 20 años, por el que el equipo inglés pagó 9 millones de euros hace un año al Bayern, encaja en la necesidad de reforzar una posición que quedó descubierta tras la salida de Dani Sánchez.

Aznou, de 20 años, nació en Barcelona y pasó por las categorías inferiores del CF Damm y el FC Barcelona, antes de marcharse al Bayern de Múnich en 2022. En Alemania terminó de formarse como lateral y llegó a debutar tanto en la Bundesliga como en la Champions League. Posteriormente, pasó por el Real Valladolid y, en verano de 2025, fue fichado por el Everton por una cantidad cercana a los nueve millones de euros más variables.

Un lateral ofensivo, rápido y con capacidad para desequilibrar

Aznou es un lateral de marcado carácter ofensivo. Su principal virtud aparece cuando recibe el balón y puede encarar al rival. Tiene velocidad, cambio de ritmo y capacidad para conducir desde atrás, características que le permiten superar líneas y convertir una recuperación en una acción de ataque.

No se limita a permanecer abierto en la banda. También puede cerrar hacia dentro y participar en la construcción, una característica cada vez más habitual entre los laterales modernos. Su capacidad para jugar como lateral invertido le permite aparecer en zonas interiores, asociarse con los centrocampistas y ayudar a generar superioridades. Los informes de scouting destacan precisamente su capacidad para combinar, conducir y progresar con el balón.

Además, es un futbolista que disfruta del uno contra uno. En su etapa en el Valladolid dejó una muestra clara de ello: completó 2,0 regates por cada 90 minutos en LaLiga 2024/25, una cifra que le situó segundo entre los defensas que disputaron al menos 500 minutos. También promedió 4,12 intentos de regate y 1,91 regates completados por partido, según datos recopilados sobre aquella temporada.

Sus números explican el perfil

La experiencia en Valladolid es la referencia más cercana a la que se puede agarrar el Málaga. Aznou disputó 13 encuentros de LaLiga durante la segunda mitad de la temporada 2024/25, diez de ellos como titular, en un equipo que terminó descendiendo a Segunda División. A pesar del contexto, sus números individuales llamaron la atención.

En el apartado defensivo también mostró capacidad para competir. Promedió 2,81 entradas por 90 minutos y se situó entre los laterales con mejores registros de Europa en porcentaje de duelos aéreos ganados, recuperaciones y entradas ganadas durante aquella campaña, aunque siempre teniendo en cuenta que se trata de una muestra reducida.

Su producción ofensiva, eso sí, todavía tiene margen de crecimiento. No es un lateral que destaque especialmente por sus goles o asistencias, sino por su capacidad para generar ventajas mediante la conducción, el regate y las incorporaciones. En Valladolid terminó su etapa sin marcar, pero dejó claro que puede ser una vía de salida para un equipo que quiera atacar desde el costado izquierdo.