Así juega Jens Cajuste, nuevo fichaje del Málaga CF

Jens Cajuste se ha convertido en el octavo y último fichaje del verano del Málaga CF. El centrocampista sueco aterriza en La Rosaleda cedido por el Nápoles, con una opción de compra fijada en ocho millones de euros. A sus 27 años, aportaría experiencia y un perfil físico diferente al de otros centrocampistas de la plantilla.

Cajuste se formó en el fútbol sueco antes de dar el salto al Midtjylland, desde donde pasó al Stade de Reims. En 2023 fichó por el Nápoles por unos 12 millones de euros y posteriormente ha pasado por el Ipswich Town. Además, suma 25 internacionalidades con Suecia.

Un centrocampista de recorrido

Con 1,88 metros de altura, el físico es una de las principales características de Cajuste, aunque su juego no se limita a la fuerza. Es un centrocampista con capacidad para recorrer muchos metros, presionar y acudir a las coberturas. Su velocidad le permite abarcar diferentes zonas del campo y participar tanto en la recuperación como en la salida de balón.

Su perfil encaja especialmente en equipos que necesitan presencia y trabajo en la medular. Puede actuar como mediocentro y también unos metros más adelantado, aunque sus principales virtudes aparecen cuando tiene que defender y recorrer campo.

Los números de su última temporada

La última campaña en el Ipswich hizo 31 apariciones, 14 como titular, un gol y tres asistencias. En la temporada 24/25 disputó además 30 encuentros de Premier League, siendo titular en 25 de ellos.

Sus estadísticas ofensivas no son las que definen su juego. Su aportación está principalmente relacionada con la presión, los desplazamientos y la capacidad para competir en los duelos, más que con la producción de goles y asistencias.

Potencia para presionar y recuperar

Cajuste destaca especialmente cuando el equipo no tiene la pelota. Su velocidad y potencia le permiten saltar a la presión, cubrir espacios y ayudar a sus compañeros cuando el rival progresa. También puede aprovechar su altura en los duelos aéreos.

Como contrapartida, su agresividad puede hacer que en ocasiones abandone su posición al intentar anticiparse, uno de los aspectos que tendrá que controlar en su llegada al Málaga.

El conjunto blanquiazul incorporaría así un centrocampista de 27 años, internacional con Suecia y con experiencia en Italia e Inglaterra, capaz de aportar recorrido, físico y trabajo defensivo. Un perfil pensado para darle más músculo y equilibrio a la medular de Juanfran Funes.