El Málaga CF pegó este lunes un acelerón importante en la planificación, en el penúltimo día del mercado veraniego. El club blanquiazul cerró de una tacada tres incorporaciones, dos de ellas mediante cesiones y un fichaje en propiedad. La entidad de Martiricos oficializó la llegada en forma de cesión de Adam Aznou, procedente del Evertón inglés, y este martes debe confirmar también los fichajes de Jens Cajuste, a préstamo procedente del Nápoles, y de Juan Berrocal, que firmará en propiedad tras su paso por el Getafe, una vez pase el reconocimiento médico y firme el contrato.

El Málaga CF cierra los fichajes de Aznou, Cajuste y Berrocal / l.o.

Aznou y Cajuste, cedidos

Adam Aznou se ha convertido en lateral zurdo blanquiazul -anunciado ya oficialmente- después del acuerdo alcanzado entre el Málaga y el Everton para su llegada como cedido. Será por un curso y no habrá opción de compra. Además, ocupará ficha del filial. Hace solo un año, el equipo inglés pagó 9 millones de euros por él al Bayern Múnich, con el que llegó a formar parte del primer equipo, debutando en Bundesliga, Champions y en el Mundial de Clubes. Será la competencia para Salinas, y también para Rafita, en el lateral izquierdo.

El fichaje de Jens Cajuste a préstamo también está cerrado, según adelantó el especialista en temas de mercado Matteo Moretto. Tras explorar diversas opciones, el club se decantó por la del internacional sueco. En este caso, Nápoles y Málaga CF sí habrían pactado una opción de compra no obligatoria de 8 millones de euros, según informó desde Italia Gianluca di Marzio. Su llegada se hará oficial en este último día de mercado.

El Málaga CF cierra los fichajes de Aznou, Cajuste y Berrocal / l.o.

Berrocal, libre y en propiedad

Adam Aznou, Jens Cajuste... y también el lunes el club blanquiazul logró cerrar la llegada de Juan Berrocal, central de 27 años del Getafe. Al futbolista le quedaba solo un año en el equipo azulón y llegará en propiedad a La Rosaleda en estas últimas horas de ventana de fichajes, según adelantó Matteo Moretto y pudo confirmar este periódico. Se hará oficial en cuanto pase el reconocimiento médico y estampe su firma en el contrato.

La situación en el centro de la zaga ha hecho reaccionar a la dirección deportiva blanquiazul encabezada por Loren Juarros. Fernando Calero y Murillo están lesionados y no volverán, como mínimo, hasta después del primer parón. Se espera algo antes a Calero que a Murillo. El papel de titulares lo están asumiendo Einar Galilea y Recio, con Álex Pastor, tras un año lesionado, como único central en la recámara. La llegada de Berrocal dará tranquilidad en la parcela donde podía haber más dudas y complicaciones a nivel de efectivos. Berrocal es diestro, pero puede jugar en ambos perfiles, otro punto a favor para su fichaje.

Berrocal, procedente del Getafe, jugó la pasada temporada a préstamo en el Atlanta United estadounidense. Allí disputó 22 partidos. Ahora, el equipo madrileño no contaba con él y el Málaga CF ha aparecido para hacerse con sus servicios.

Arriaza, cerca del Estepona

Según adelantó Málaga Hoy y pudo confirmar este medio, Pablo Arriaza está muy cerca de rubricar su renovación con el Málaga CF y salir a préstamo al CD Estepona, de Segunda RFEF, entrenado por Manolo Sánchez, el que fuera segundo de Pellicer en el club blanquiazul. El acuerdo está muy cercano, a falta de la firma de documentos.

¿Un fichaje más?

Una vez se hagan oficial estas tres incorporaciones y se anuncia la salida en forma de cesión de Arriaza, el Málaga CF tendría ya ocupadas sus 25 licencias profesionales -Aznou contará con ficha del Atlético Malagueño- y podría dar por cerrado su mercado de fichajes... o no. La dirección deportiva sigue atento al mercado de fichajes y la posición que quedaría por reforzar sería la del extremo, pero para ello tendría que producirse una salida. Quedan 24 horas...