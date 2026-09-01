El Málaga CF cierra el mercado con ocho fichajes

Punto y final al mercado. El Málaga CF cierra la ventana estival con ocho incorporaciones, después de anunciar los fichajes de Juan Berrocal y Jens Cajuste. Estas dos llegadas y la salida de Arriaza en forma de cesión al Estepona, tras renovar hasta 2028, fueron los movimientos del club blanquiazul en las últimas horas de un agitado mercado.

Esto es lo que hay. Con esta plantilla tendrá que competir el Málaga CF en Primera División, al menos, hasta que se vuelva a abrir en enero la posibilidad de hacer retoques, tanto de entrada como de salida. Porque además, la entidad de Martiricos no podrá acudir en estos días al mercado de jugadores libres porque tiene ocupadas las 25 licencias profesionales que permite LaLiga.

Ocho refuerzos

El equipo blanquiazul se ha reforzado a lo largo del verano con hasta ocho incorporaciones, después de que en los últimos días se hicieran con los servicios de Adam Aznou -cedido por el Everton-, Jens Cajuste -cedido por el Nápoles- y Juan Berrocal, que llega libre, tras rescindir con el Getafe, y firma por el Málaga por una temporada. Estas tres últimas incorporaciones se unen a las que ya se habían hecho anteriormente: José Salinas -cedido por el Espanyol-, Juan Cruz -cedido por el Levante-, Carlos Dotor -cedido por el Celta-, Fernando Calero y Pablo Martínez. Estos dos últimos llegan en propiedad, hasta 2027, y con opción a un curso más.

Durante el último día de mercado se planteó la posibilidad de acometer la llegada de un extremo para reforzar la parcela ofensiva, pero para ello debía producirse una salida o bien que eso jugador tuviera también licencia de filial. Finalmente, la cosa quedó como estaba al principio de la tarde. Los últimos minutos fueron tranquilos en las oficinas de Martiricos, sabiendo ya que no habría más movimientos en ningún sentido.

Numerosas salidas

En el capítulo de salidas, hasta 10 jugadores se han marchado, por diferentes motivos. Jokin Gabilondo, Víctor García, Javi Montero y Darko Brasanac terminaron contrato y el club decidió que no continuaran. De los futbolistas que acababan, el Málaga decidió solo mantener a Einar Galilea y Eneko Jauregi. Por otro lado, Luismi también se marchó tras anunciar su retirada. A Dani Sánchez y Juanpe se les ha rescindido. Pablo Arriaza se ha ido cedido al Estepona. Y, por último, Moussa tendrá que jugar con el filial.

Plantilla de 28 futbolistas

Todos estos movimientos dejan una plantilla de 28 jugadores con Juanfran Funes a los mandos. Se han ocupado las 25 licencias profesionales y, además, Rafita, Aaron Ochoa y el recién llegado Adam Aznou contarán con ficha del filial.

Porteros: Alfonso Herrero y Carlos López.

Laterales derechos: Carlos Puga y Rafita.

Laterales izquierdos: José Salinas y Adam Aznou.

Centrales: Diego Murillo, Fernando Calero, Einar Galilea, Ángel Recio, Álex Pastor y Juan Berrocal.

Centrocampistas: Izan Merino, Jens Cajuste, Ramón, Dani Lorenzo, Carlos Dotor, Pablo Martínez y Rafa Rodríguez.

Extremos/mediapunta: David Larrubia, Joaquín Muñoz, Haitam, Juan Cruz, Ochoa y Lobete.

Delanteros: Chupe, Adrián Niño y Eneko Jauregi.