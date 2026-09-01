Fichaje
Oficial: Jens Cajuste, ya inscrito en LaLiga, llega al Málaga CF cedido por el Nápoles
El centrocampista sueco de 27 años se incorpora al conjunto blanquiazul para reforzar el centro del campo tras su paso por el fútbol inglés
El Málaga CF ya tiene al mediocentro que buscaba en el mercado. Jens Cajuste se convierte en el octavo y último refuerzo blanquiazul tras llegar procedente del Nápoles, en calidad de cedido con opción a compra -de 8 millones de euros, según informó Gianluca di Marzio-. El centrocampista sueco aterriza en La Rosaleda para aportar físico, capacidad defensiva y experiencia en la élite al equipo dirigido por Juanfran Funes. Ya aparece como inscrito en el portal oficial de transferencias de LaLiga.
Cajuste, de 27 años, actúa principalmente como pivote defensivo, aunque también puede desempeñarse como interior. Con sus 1,88 metros de altura, destaca por su poderío físico, su capacidad para recuperar balones y su trabajo para dar equilibrio al centro del campo.
Trayectoria
El nuevo jugador malaguista se formó en Suecia y posteriormente pasó por el Midtjylland, el Stade de Reims y el Nápoles, antes de dar el salto al fútbol inglés con el Ipswich Town. En su carrera ha acumulado experiencia en Ligue 1, Serie A, Champions League y Premier League.
Internacional con Suecia, Cajuste llega ahora a Málaga para afrontar un nuevo reto en España y convertirse en una pieza importante para aportar contundencia y equilibrio al centro del campo blanquiazul.
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