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Arriaza renueva hasta 2028, se marcha cedido al Estepona y abre hueco a Cajuste
El canterano blanquiazul jugará esta temporada a préstamo en Segunda RFEF a las órdenes de Manolo Sánchez; el anuncio oficial de su salida y del fichaje de Jens Cajuste se realizarán en los próximos minutos, una vez esté toda la documentación entregada
Pablo Arriaza ya tiene destino para la presente temporada. El club blanquiazul y el canterano han llegado a un acuerdo para alargar su contrato por una campaña más, hasta 2028, y que salga cedido al CD Estepona para seguir creciendo.
El centrocampista tenía firmado por contrato pertenecer a la primera plantilla, pero las negociaciones entre club y jugador han llegado a buen puerto para su renovación hasta 2028 y que continúe cogiendo rodaje para poder rendir en el futuro en el primer equipo blanquiazul. El club elegido para su cesión ha sido el CD Estepona de Manolo Sánchez -segundo entrenador de Pellicer en el Málaga-, que este curso 2026/27 competirá en el Grupo IV de Segunda RFEF.
Arriaza ya debutó la temporada pasada con el primer equipo en el partido de Copa del Rey en Talavera de la Reina y este verano ha hecho toda la pretemporada a las órdenes de Funes. Finalmente, se decidió que lo mejor para ambas partes era que el mediocentro siguiese creciendo en una categoría menor, pero estando controlado por el Málaga CF.
Cajuste, a punto
Todo está listo para anunciar la renovación del canterano, su cesión al Estepona y acto seguido poder oficiliazar también la llegada de Jens Cajuste. El club blanquiazul está a la espera de recibir toda la documentación procedente desde el Nápoles para poder culminar los trámites para su contratación e inscripción en LaLiga por una temporada, en calidad de cedido.
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