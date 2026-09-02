Cajuste y Aznou, los fichajes más ‘exóticos’ del Málaga CF

El Málaga CF concluyó mercado veraniego con ocho fichajes. Mucho producto nacional, procedentes de equipos españoles, pero también dos incorporaciones llevadas a cabo en los últimos días provinientes de ligas extranjeras. Tras un verano donde todo lo que iba llegando eran jugadores que han desarrollado buena parte de sus carreras en España, Loren Juarros acudió al mercado internacional en las postrimerías del mes de agosto para reforzar el lateral izquierdo y el centro del campo con dos jugadores llegados desde Inglaterra e Italia: Adam Aznou y Jean Cajuste.

Adam Aznou, barcelonés de nacimiento e internacional con Marruecos, pasó por las canteras del CF Damm y el Barça, antes de marcharse al Bayern Múnich en 2022. En Alemania terminó de formarse como lateral y llegó a debutar en la Bundesliga y la Champions League. Durante su estancia en el equipo bávaro tuvo un paso como cedido por el Real Valladolid y, en verano de 2025, fue fichado por el Everton por una cantidad cercana a los nueve millones de euros más variables. Por su parte, Cajuste se formó en el fútbol sueco antes de dar el salto al Midtjylland, desde donde pasó al Stade de Reims. En 2023 fichó por el Nápoles por unos 12 millones de euros y posteriormente ha pasado por el Ipswich Town en forma de préstamo las dos últimas campañas. Además, suma 25 internacionalidades con Suecia.

Aznou ya tuvo que defender a su amigo Lamine Yamal en su paso por el Real Valladolid. / l.o.

Aznou, lateral muy ofensivo

Aznou es un lateral de marcado carácter ofensivo. Su principal virtud aparece cuando recibe el balón y puede encarar. Tiene velocidad, cambio de ritmo y capacidad para conducir el balón, características que le permiten superar líneas y convertir una recuperación en una acción de ataque.

No se limita a permanecer abierto en la banda. También puede cerrar hacia dentro y participar en la construcción, una característica cada vez más habitual entre los laterales modernos. Su capacidad para jugar como lateral invertido le permite aparecer en zonas interiores, asociarse con los centrocampistas y ayudar a generar superioridades. Los informes de scouting destacan precisamente su capacidad para combinar, conducir y progresar con el balón.

Además, es un futbolista que disfruta del uno contra uno. En su etapa en el Valladolid dejó una muestra clara de ello: completó 2,0 regates por cada 90 minutos en LaLiga 2024/25, una cifra que le situó segundo entre los defensas que disputaron al menos 500 minutos. También promedió 4,12 intentos de regate y 1,91 regates completados por partido.

La experiencia en Valladolid es la referencia más cercana a la que se puede agarrar el Málaga. Aznou disputó 13 encuentros de LaLiga durante la segunda mitad de la temporada 2024/25, diez de ellos como titular, en un equipo que terminó descendiendo a Segunda División. A pesar del contexto, sus números individuales llamaron la atención.

En el apartado defensivo también mostró capacidad para competir. Promedió 2,81 entradas por 90 minutos y se situó entre los laterales con mejores registros de Europa en porcentaje de duelos aéreos ganados, recuperaciones y entradas ganadas durante aquella campaña, aunque siempre teniendo en cuenta que se trata de una muestra reducida.

Su producción ofensiva, eso sí, todavía tiene margen de crecimiento. No es un lateral que destaque especialmente por sus goles o asistencias, sino por su capacidad para generar ventajas mediante la conducción, el regate y las incorporaciones. En Valladolid terminó su etapa sin marcar, pero dejó claro que puede ser una vía de salida para un equipo que quiera atacar desde el costado izquierdo

Cajuste, un ‘box to box’

Con 1,88 metros de altura, el físico es una de las principales características de Cajuste, aunque su juego no se limita a la fuerza. Es un centrocampista con capacidad para recorrer muchos metros, presionar y acudir a las coberturas. Su velocidad le permite abarcar diferentes zonas del campo y participar tanto en la recuperación como en la salida de balón.

Su perfil encaja en equipos que necesitan presencia y trabajo en la medular. Puede actuar como mediocentro y también unos metros más adelantado, aunque sus principales virtudes aparecen cuando tiene que defender y recorrer campo.

La última campaña en el Ipswich hizo 31 apariciones, 14 como titular, un gol y tres asistencias. En la temporada 24/25 disputó además 30 encuentros de Premier League, siendo titular en 25 de ellos.

Sus estadísticas ofensivas no son las que definen su juego. Su aportación está principalmente relacionada con la presión, los desplazamientos y la capacidad para competir en los duelos, más que con la producción de goles y asistencias.

Cajuste destaca especialmente cuando el equipo no tiene la pelota. Su velocidad y potencia le permiten saltar a la presión, cubrir espacios y ayudar a sus compañeros cuando el rival progresa. También puede aprovechar su altura en los duelos aéreos. Por contra, su agresividad puede hacer que en ocasiones abandone su posición al intentar anticiparse, uno de los aspectos que tendrá que controlar en su llegada al Málaga.

El conjunto blanquiazul incorporaría así un centrocampista de 27 años, internacional con Suecia y con experiencia en Italia e Inglaterra, capaz de aportar recorrido, físico y trabajo defensivo. Un perfil pensado para darle más músculo y equilibrio a la medular de Juanfran Funes.