Los fichajes más sonados del último día de mercado en LaLiga: Casadó, Ceballos, Jonathan David...

El mercado de fichajes echó el cierre este martes con una última jornada frenética. Los clubes apuraron hasta los últimos minutos para completar sus plantillas y dejaron una larga lista de operaciones de primer nivel. LaLiga vivió un intenso ‘deadline day’, con varios equipos protagonizando movimientos importantes tanto de cara a la lucha por Europa como para reforzar sus proyectos.

El Málaga apuró hasta el final

El Málaga CF tampoco quiso quedarse atrás y cerró dos operaciones durante el último día de mercado. El conjunto blanquiazul incorporó primero a Juan Berrocal, que refuerza el centro de la defensa, y posteriormente anunció la llegada de Jens Cajuste.

El centrocampista sueco llega cedido por el Nápoles con una opción de compra de ocho millones de euros y se convierte en una de las últimas piezas del proyecto malaguista para su regreso a Primera División. Con ambos movimientos, el Málaga puso el punto final a un mercado en el que también tuvo que esperar hasta la última jornada para completar su plantilla.

Ceballos vuelve a casa

Uno de los grandes protagonistas del último día fue Dani Ceballos, que regresó al Real Betis después de poner fin a su etapa en el Real Madrid. El centrocampista utrerano vuelve al club en el que se formó y en el que ya jugó antes de dar el salto al conjunto blanco.

También destacó el movimiento del Atlético de Madrid, que incorporó a Jonathan David para reforzar su delantera. El atacante canadiense se convirtió en una de las grandes operaciones del cierre del mercado.

Casadó y Giménez, rumbo al Deportivo

El Deportivo fue uno de los grandes animadores de las últimas horas con dos incorporaciones de enorme repercusión. El conjunto gallego consiguió hacerse con Marc Casadó, procedente del Barcelona, y José María Giménez, que llega desde el Atlético de Madrid. Dos jugadores con experiencia al máximo nivel que refuerzan considerablemente la plantilla deportivista después de las incorporaciones de Adama Traoré y Aubameyang en este mercado estival.

Fofana, Elliott y Pablo García

El Sevilla también esperó hasta el final para cerrar la llegada de Youssouf Fofana, cedido por el Milan. El centrocampista francés aportará músculo y experiencia al conjunto hispalense.

Otro movimiento destacado fue el de Harvey Elliott, que abandona temporalmente el Liverpool para jugar cedido en el Valencia. En Cantabria, el Racing cerró el fichaje de Pablo García, procedente del Betis por 5 millones de euros por el 50% del jugador, mientras que el Rayo Vallecano incorporó al guardameta Emil Audero, cedido por el Como.

Más movimientos sobre la bocina

El cierre también dejó operaciones como la llegada de Iván Azón al Getafe, cedido por el Como, o la incorporación de Petar Ratkov al Levante. El Elche, por su parte, se hizo con Kevin Lomónaco, procedente de Independiente, por 4,8 millones de euros por el 80% de sus derechos.

El Celta cerró igualmente la llegada del central uruguayo Sebastián Cáceres, procedente del América de México, mientras que el Atlético dio salida a Thomas Lemar, que continuará su carrera en el Elche.