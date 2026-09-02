Ochoa pisa césped en la primera sesión de Aznou, Cajuste y Berrocal

Adam Aznou, Jens Cajuste y Juan Berrocal eran los reclamos en la vuelta al trabajo del equipo. Sin embargo, la noticia más positiva de la sesión de este miércoles en el anexo de La Rosaleda fue la aparición sobre el césped junto al resto de sus compañeros de Aaron Ochoa.

El canterano hispano-irlandés, que sufre una lesión en el menisco externo de su pierna derecha, se calzó las botas y realizó parte del entrenamiento con el grupo, mientras continúa con el tratamiento conservador para intentar evitar a toda costa pasar por el quirófano y que la recuperación le obligue a perderse varios meses de la presente temporada.

La posibilidad de una intervención quirúrgica está sobre la mesa, pero Funes explicó en la rueda de prensa previa al partido en el Bernabéu que "todavía no estamos en ese punto". Prueba de ello es la presencia de Ochoa sobre el césped del anexo en el inicio de la sesión. "El club todavía no ha confirmado nada. Hay lesiones que necesitan de un periodo de tiempo. No sé cómo terminará siendo. Igual tiene que intervenirse o igual no. El jugador está intentando agotar todas las vías", explicó el técnico blanquiazul.

En otro orden de cosas, la sesión de este miércoles contó con la presencia de los últimos tres fichajes del mercado blanquiazul: Adam Aznou, Juan Berrocal y Jens Cajuste. Mientras que siguen ocupando la enfermería Adrián Niño, Diego Muriilo, Fernando Calero y Moussa.