Así queda la plantilla del Málaga CF 2026/27: fichajes, bajas, contratos...

Funes ya sabe la plantilla con la que va a contar en la temporada 2026-27, al menos, hasta el mes de enero, cuando se abra de nuevo la posibilidad de hacer fichajes y dar salidas. El mercado veraniego cerró este martes para el Málaga CF y el resto de equipos de LaLiga EA Sports y ya tenemos la foto definitiva de los futbolistas que deben competir con la camiseta blanquiazul en la máxima categoría.

Ha sido un verano movido para Loren Juarros y la dirección deportiva. Quizás más de lo planificado en un principio. El Málaga CF ha cerrado el mercado de fichajes con un total de ocho incorporaciones y otras tantas salidas que han dejado en estos momentos una plantilla de 28 futbolistas, con las 25 fichas profesionales ocupadas, más tres jugadores pertenecientes al primer equipo que utilizarán dorsal del filial.

El equipo blanquiazul ha efectuado ocho fichajes. Cinco de ellos llegan en calidad de cedidos -Salinas (Espanyol), Juan Cruz (Leganés), Dotor (Celta), Adam Aznou (Everton) y Cajuste (Nápoles)- y otros tres en propiedad, libres y a coste cero: Fernando Calero, Pablo Martínez y Juan Berrocal. Por contra han salido de la primera plantilla hasta nueve futbolistas. Jokin Gabilondo, Víctor García, Javi Montero, Josué Dorrio y Darko Brasanac, por fin de contrato. Luismi, retirado. Dani Sánchez y Juanpe, por sendas rescisiones de contrato. Arriaza, cedido al Estepona. Y Moussa, que tendrá que bajar al filial.

Todos estos movimientos dejan una plantilla de 28 jugadores, con algunas zonas del campo bien pobladas y otras donde podría haberse producido algún movimiento más en las últimas horas del mercado. Así es cómo queda la plantilla:

Porteros

La portería estará cubierta con Alfonso Herrero (contrato hasta 2028) y Carlos López (2029).

Defensas

Como laterales derechos, Funes contará con Carlos Puga (2029) y Rafita (2029). Y por la izquierda, José Salinas (2027) y Adam Aznou (2027), dos de los fichajes que llegaron en calidad de cedidos. Completan la parcela defensiva hasta seis centrales: Diego Murillo (2029), Fernando Calero (2027, más otra opcional), Juan Berrocal (2027), Einar Galilea (2027), Álex Pastor (2028) y Ángel Recio (2029).

Centrocampistas

El equipo blanquiazul se reforzó en la última jornada del mercado con Jens Cajuste (2027, cedido). Se une en el centro del campo a Izan Merino (2028), Dani Lorenzo (2029), Rafa Rodríguez (2028), Ramón (2027), Carlos Dotor (2027, cedido), Pablo Martínez (2027, con opción a uno más) y Aarón Ochoa (2029). El canterano hispano-irlandés puede entrar en este grupo como mediapunta o también en el vagón de los extremos, donde jugará muchos minutos cuando esté recuperado.

Extremos

Es la posición donde pudo haber llegado algún futbolista más en caso de que se hubiera producido una salida, pero la situación en las bandas queda así: Larrubia (2028), Haitam (2027), Juan Cruz (2027, cedido), Lobete (2027) y Joaquín Muñoz (2027).

Delanteros

Es la única parcela del campo, además de la portería, donde no ha habido cambios con respecto a la temporada pasada. Se mantienen en el frente de ataque Chupe (2029), Adrián Niño (2029) y Eneko Jauregi (2027).

A este elenco de futbolistas se unirán como apoyo durante la temporada en los entrenamientos, y en algunas convocatorias, canteranos como Andrés Céspedes -tercer portero-, Otu Jr. o Juani.