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Los últimos fichajes del Málaga CF, preparados para competir

Cajuste, Berrocal, Pablo Martínez y Aznou destacan el proyecto blanquiazul y la acogida del vestuario en sus primeras palabras como jugadores del Málaga

Cajuste, Aznou, Berrocal y Pablo Martínez, presentados en la sala de prensa de La Rosaleda

Cajuste, Aznou, Berrocal y Pablo Martínez, presentados en la sala de prensa de La Rosaleda / M. García

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Álvaro Borrego

Álvaro Borrego

Los cuatro últimos fichajes del Málaga CF -Cajuste, Berrocal, Pablo Martínez y Aznou- ya han sido presentados como nuevos jugadores blanquiazules. Los cuatro han coincidido en sus primeras declaraciones en la ilusión por formar parte del proyecto y las buenas sensaciones que han encontrado desde su llegada.

Cajuste: energía y experiencia europea

Cajuste llega al Málaga con ganas de aportar desde el primer momento. El centrocampista sueco destaca su experiencia en otras ligas europeas y asegura que se encuentra en buena forma después de sus primeros entrenamientos con el equipo. "Tengo mucha experiencia en otras ligas europeas. Estoy con ganas de empezar. Ya han sido dos entrenamientos con el equipo y me encuentro en muy buena forma. Vengo a aportar físico, energía y tanto ofensiva como defensivamente", explicó.

El jugador también se ha mostrado sorprendido por su rápida adaptación a la ciudad y al vestuario. "Aunque no hablo español, llamé a mis padres y les dije que parece que llevo ya una semana. Me he adaptado muy bien. Se ve que el equipo está muy unido y tácticamente tenemos que encajar, pero no creo que haya problemas", señaló.

Berrocal: una oportunidad prioritaria

Berrocal afronta su llegada al Málaga con el objetivo de aportar su experiencia en la máxima categoría y ayudar a los jugadores más jóvenes. El central explicó que venir al conjunto blanquiazul se convirtió en una prioridad, entre otros motivos por la cercanía con su familia y por el proyecto deportivo. "Mi agente me comentó la posibilidad de venir a Málaga. Fue una prioridad, también por la cercanía con mi casa. Es un grupo joven y consolidado, y es difícil encontrar eso", afirmó.

Tras una etapa en el Getafe en la que no pudo competir, asegura que ha trabajado para estar preparado. "Vengo del Getafe, no he podido competir, pero estaba entrenando y exigiéndome al máximo para estar preparado. He estado conociendo la idea del míster y poniéndome a punto", explicó. Además, destacó la rápida acogida del vestuario: "El vestuario es increíble. En diez minutos conoces a todos y te dan esa confianza. Parece que llevo mucho más tiempo aquí".

Los cuatro jugadores ya tocan césped con el Málaga CF.

Los cuatro jugadores ya tocan césped con el Málaga CF. / La Opinión

Pablo Martínez: experiencia para afrontar la Primera

Pablo Martínez pone al servicio del Málaga su experiencia en Primera División. El centrocampista considera que puede ayudar al equipo a gestionar los momentos complicados de la temporada y mantener la calma cuando lleguen las dificultades. "Vengo de Primera División, la conozco perfectamente. Sé lo que se sufre cuando no estás arriba todo el año. Podemos dar experiencia en la categoría, gestionar, no ponernos nerviosos y aportar lo máximo en ese sentido", apuntó.

El jugador también resaltó el proyecto como una de las claves de su decisión. "El proyecto es lo que más te llama. Cuando tuve la ocasión de hablar con Loren me explicó el modelo y me convenció. Es un grupo lleno de ilusión y ambición, dispuestos a trabajar y con chicos de la casa. Es un sitio para sacar lo mejor de mí", explicó. Sobre su adaptación, aseguró que el vestuario se lo ha puesto muy fácil y que la competencia será fundamental para crecer como equipo.

Aznou: polivalencia al servicio del equipo

Aznou regresa a LaLiga con mucha ilusión después de realizar la pretemporada con el Everton. El lateral asegura estar al 100% y a disposición de lo que necesite el entrenador, después de una operación de mercado que se resolvió en la última semana. "Estoy al 100%. Hice la pretemporada con el Everton y estoy a disposición de lo que necesite el entrenador. Lo afronto con ilusión, tengo experiencia en LaLiga y estuve en Valladolid. Vengo a ayudar al equipo", afirmó.

El futbolista, que ya conoce la competición tras su paso por el Valladolid, destaca su polivalencia como una de sus principales armas. "Voy a jugar donde el míster me diga. Soy polivalente y puedo jugar en varias zonas. Lo que me diga el míster, eso haré. Me han hablado muy bien de la ciudad, del equipo y de los jugadores, y he sentido el cariño desde el primer momento", señaló.

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Los cuatro nuevos jugadores han dejado así sus primeras impresiones como malaguistas, con un mensaje común: adaptación rápida, ilusión por el proyecto y disposición para ayudar al Málaga en su regreso a Primera División.

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