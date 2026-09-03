Dioni Villalba supera un problema cardíaco y podrá volver a entrenar con el Juventud Torremolinos

Dioni Villalba ha recibido buenas noticias tras el susto médico sufrido durante la pretemporada. El delantero del Juventud Torremolinos CF fue sometido este miércoles a un cateterismo después de que los reconocimientos médicos realizados al inicio de la preparación detectaran una alteración cardíaca. El procedimiento concluyó con un resultado satisfactorio y el futbolista podrá reincorporarse a los entrenamientos con el grupo el próximo lunes 7 de septiembre.

Un reconocimiento médico más exhaustivo

El Juventud Torremolinos ha explicado que, dentro de los procesos de innovación implantados por el club, todos los jugadores de la plantilla fueron sometidos durante la pretemporada a reconocimientos médicos de mayor profundidad. Estos incluyeron estudios cardiológicos, pruebas de esfuerzo, ecocardiogramas y una evaluación completa del sistema músculo-esquelético.

En el caso de Dioni, estas pruebas detectaron una alteración en una de sus válvulas cardíacas, lo que llevó a los servicios médicos a ampliar el estudio para conocer con mayor precisión el estado del corazón del futbolista.

Una lesión en una de sus arterias

La siguiente exploración fue una resonancia magnética nuclear del corazón, mediante la que se identificó una lesión en una de sus arterias. Ante esta situación, y con el objetivo de garantizar una recuperación adecuada y un regreso seguro a la competición, los servicios médicos decidieron realizarle un cateterismo.

La intervención tuvo lugar este miércoles y, según ha informado el propio Juventud Torremolinos, el resultado fue satisfactorio. La evolución del futbolista está siendo favorable y el delantero podrá comenzar de nuevo a trabajar junto al resto de sus compañeros a partir del próximo lunes.

El Torremolinos preservó su privacidad

El club también ha querido destacar que ha preservado en todo momento la privacidad de Dioni durante todo el proceso. La entidad torremolinense ha lamentado además las desinformaciones que se han publicado sobre la situación del jugador sin haber sido contrastadas previamente con el propio club.

Con el procedimiento ya superado y la evolución siendo positiva, Dioni encara ahora los últimos días antes de regresar al trabajo. El lunes 7 de septiembre está previsto que vuelva a entrenarse con el grupo, dando así un paso más hacia su regreso a los terrenos de juego.

Buenas noticias para Dioni

El delantero, uno de los nombres importantes del proyecto del Juventud Torremolinos, ha podido finalmente superar este contratiempo médico con un desenlace favorable. El cateterismo ha resultado satisfactorio y su evolución es positiva, por lo que el club ya espera contar de nuevo con él en los entrenamientos.

El Juventud Torremolinos ha cerrado su comunicado mostrando su satisfacción por la evolución de su futbolista y deseándole un feliz regreso a los terrenos de juego.