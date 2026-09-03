Loren hace balance del mercado: "Creo en estos fichajes, es donde nos podemos mover en este momento"

Loren Juarros llevó a cabo este jueves su tradicional rueda de prensa para hacer balance de lo que ha dado de sí el mercado de fichajes en clave Málaga CF. En una larga comparecencia en La Rosaleda, el director deportivo blanquiazul analizó todos los movimientos del verano y de otros temas de importancia como el mantenimiento de los jugadores capitales en el equipo, "una de las premisas" prioritarias o la complejidad del mercado para un club recién llegado a Primera División.

Valoración

"La valoración principal es que una de las premisas que había era no desprendernos de jugadores que no queríamos vender. No hemos tenido que vender ni se han ejecutado cláusulas. Es fundamental eso, se han querido quedar".

Mercado complejo

"Ha sido complejo, indudablemente. Llegamos con retraso con respecto al resto de equipo. En algunos casos ya empezamos a trabajar previo. Como el caso de Aznou, que ya se estaba trabajando. El paso de la Segunda a Primera es exponencial. En todo. No ha sido fácil. Hemos conseguido hacerlo a lo que podíamos llegar, estamos satisfechos".

Verano sin traspasos

"El límite salarial que nos da LaLiga sale en función de unos ingresos ordinarios. Los equipos que compran vienen de traspasos. Al no generar dinero por traspasos, nos hemos movido ahí. Estuvimos barajando la posibilidad, como comentó José María. Se consultó. No se dio, el jugador no se ha hecho. Hemos mirado posibilidades de jugadores que había que sacar con traspasos. No estamos capacitados para algunos movimientos. Somos un club enorme, pero acabamos de llegar a Primera. Jugadores y representantes nos ven con cariño. Nos adaptamos a las circunstancias económicas. Llevamos tres años así y no ha ido mal. Asumimos la situación".

Ofertas por jugadores

"No ha habido ninguno cosa que se haya quedado por hacer. Están los jugadores que queríamos que estuvieran aquí. No ha habido ningún tipo de movimiento amenazante real. El club se iba a posicionar en las cláusulas".

Nueva ronda de renovaciones

"Estamos pensando ya en el medio plazo. Seguro que lo vamos a necesitar. Hay jugadores con los que a corto plazo hay que hablar con ellos y ver sus situaciones. En el fútbol pasan cosas inesperadas. Si hubiéramos tenido que hacer algo más de gasto, lo hubiéramos hecho. Pero no era necesario. Se han cubierto las posiciones".

Más fichajes de los planificados

"Desde el final de temporada ha sido todo intenso y rápido. Ha habido circunstancias. Llega Calero y se parte tres costillas. Procesos de adaptación como el de Pastor. Hemos valorado alguna incorporación que debía asegurar esa tranquilidad. Tenemos que intentar evitar acelerar los procesos. Está claro que lo que les exige la Primera es dar el 100%. Las readaptaciones te pueden llevar a tener problemas a nivel muscular. Alguna decisión ha sido en ese sentido. Al final se ha decidido que había que incorporar en esa posición".

Primeras opciones o llegadas frustradas

"Gudelj nos hacía dos posiciones. Lo hemos intentado. No ha podido ser. Lo he comentado, Málaga es Málaga, pero cada uno tomas sus decisiones. No llegamos a las pretensiones de algunos futbolistas. Los jugadores y representantes intentan asegurar eso. Lo importante es que están los que han querido estar. Eran el perfil de futbolistas que queremos meter en este club. Por la información que tenemos. Mantener la sintonía del grupo. Cumplían requisitos futbolísticos y personales. No se han quedado posiciones por cubrir".

Situación con los centrales

"Hemos visto que a Pastor le va a costar un poco más. La Primera le va a exigir muchísimo. Con eso y las lesiones de Murillo y Calero, hemos decidido traer un central. Está hablado con el entrenador tener 28 futbolistas. Cada día estos chicos lo van a hacer mejor en Primera División. Seguro que no estarán los 28, la Primera División genera esto. Ya van conociendo la categoría. Ya hemos pasado dos toros grandes. La temporada es maravillosa, pero va a ser durita".

Dani Sánchez

"Valoramos continuamente lo que va pasando. Nos ha hecho cambiar de idea. Teníamos a Dani Sánchez, pero luego el día a día nos lo ha hecho repensar. Si las evidencias a lo largo del tiempo de pretemporada te hacen cambiar de opinión... Ojalá le vaya fenomanal, con todo lo que nos hadado, pero teníamos que reforzar esa posición".

Lobete

"Decisión deportiva. Tanto de la dirección deportiva como el entrenador. Creemos que puede dar más. Ya veremos lo que pasa. Va a haber competencia. En esas posiciones se exige mucho trabajo. Un equipo que quiere apretar arriba y tener velocidad, esas posiciones requieren de esfuerzo. Vamos a intentar sacar la mejor versión de él. A lo mejor en Primera División, para ciertos partidos, va a ser más que válido. No ha habido dudas".

Salidas

"Cada uno tiene sus circunstancias. Dani Sánchez y Pablo Arriaza pasaron la pretemporada. Hemos ido haciendo valoraciones hasta tomar la decisión final. Me gustaría que todas las partes quedasen satisfechas. Cuando tomas decisiones, convencer a la otra parte de que es lo justo es imposible. Estas comunicaciones nunca son buenas. El tema de Juanpe, salió a través de su representante. La valoramos. Cuando ha estado bien ha sido un chico que ha hecho las cosas bien. Tenía un contrato con nosotros que nos ha liberado dinero".

Mensaje a la afición

"Creo en estos fichajes y es donde nos podemos mover en este momento. Estos son los parámetros en los que os podéis mover. Es así. Hemos sacado jugadores del Nápoles y el Everton. Jens tiene recorrido. Adam es un chico de potencial. No podemos sacar jugadores ni medio suplentes de algunos equipos. Somos un recién llegado. Confiamos en que lo vamos a sacar adelante. Es nuestra realidad. Vamos a trabajar para que esto sea el Málaga que tiene que ser. No vamos a traer un jugador que te gane los partidos. Tenemos que hacer un equipo. Equipo, equipo y equipo. Me gustaría que siguiéramos con la ilusión de seguir apoyando a estos chicos. Este equipo va a jugar muy bien al fútbol. Son muy jóvenes y van a crecer, no tengo ninguna duda. Desde saber donde estamos, seguir empujando. La afición nos ha dado todo, que sigan igual".

Peticiones de Funes

"No ha pedido de traer o no traer. Disputas, pareceres diferentes. Pero todo en una línea. Tenemos diferentes posiciones en algunas cosas. Lo importante es llegar al entente. Cuando salimos del despacho somos uno".

Retraso en algunos fichajes

"Es importante la decisión para ellos. Los contratos son de un año, han puesto mucho de su parte. Tenían que valorar otras opciones de más años o demás dinero en el extranjero. Es algo que han tenido que madurar. Tenemos que ir con pies de plomo tomando decisiones que no nos hipotequen el futuro".

Tareas post mercado

"Intentar molestar lo menos posible y ayudar desde mi posición. Hay tareas, control de seguimiento. Empezar a trabajar ya en el mercado de invierno. También a dedicarme ya a La Academia. Tenemos unos departamentos en el club muy bien estructurado. Disfruto mucho viendo a los chavales crecer. Intentar llevar mayor control".

La Academia

"Se han incrementado las estructuras de La Academia. Control de seguimiento, metodología... Hemos abierto eso y se van incorporando técnicos para las estructuras. El trabajo es formar futbolistas para el primer equipo. No quiero ganar copas en cadete, quiero que me diga cuantos jugadores tienen posibilidades de llegar al primer equipo. Tiene una buena hornada de futbolistas".