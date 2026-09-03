Loren Juarros, sobre la situación económica del club y el límite salarial: "Ha quedado algo residual"

El límite salarial. Esa cifra mágica de la que dependen todos los clubes de Primera División para completar sus plantillas. Tras muchos años con este margen al límite en Segunda División, el Málaga CF este curso no ha tenido problemas en este apartado, debido al enorme aumento en esta cantidad que LaLiga permite gastar al club blanquiazul tras al ascenso a la máxima categoría. En Martiricos ha habido tranquilidad en este capítulo este verano, ha podido inscribir a sus ocho incorporaciones sin sobresaltos y, según las palabras del director deportivo Loren Juarros, "ha quedado algo residual".

Espacio libre en el límite

"Ha quedado límite. Hemos hecho los movimientos que teníamos que hacer. Ha quedado algo residual. No para traer otro jugador con traspaso", dijo Loren preguntado sobre si se había consumido todo el gasto disponible para la plantilla.

Como explicó el director deportivo, en el club tienen muy claro en qué parámetros moverse y hasta dónde pueden llegar en cuanto a salarios para no sufrir apuros en cursos posteriores. "Los equilibrios económicos en la plantilla son importantes. Muchos problemas que tienen los equipos es por meterse en salarios altos. Eso te vuelve. Te metes en salarios con ingresos que no eres capaz de generar. Tenemos claro por dónde podemos ir. Los ingresos de televisión irán aumentando cada año que estemos en Primera. Está muy claro dónde nos vamos a mover los próximos años si no viene nadie a poner 100 millones de euros. Podríamos haber hecho algún fichaje así, pero a lo mejor luego no puedes soportarlo", apuntó.

Aumento de sueldos

Unos salarios que en la mayoría de casos han aumentado con respecto a la pasada campaña por el ascenso de categoría: "Ha habido un incremento en los contratos. Tenían establecidos esos contratos para Primera, no había otra manera. Fuimos previsores y anticipamos que lo podían hacer. El club se preocupó de hacer eso. Va acompañado de contratos. Eso ha sumado al límite, está claro".

"Este club está intervenido. No está provocada por nadie de los que estamos aquí. El club se intervino. Los que hemos llegado hemos intentado solucionar los problemas que no hemos generado. Todos pensamos que el club es muy grande, pero nos está tocando vivir este momento. Es la realidad. Afortunadamente, hemos pasado de una situación crítica a volver a estar en Primera. Estoy convencido de que vamos a sufrir, sí. Seguro. También vamos a disfrutar", señaló Loren.