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El sorprendente mensaje de Loren a la plantilla del Málaga CF: "Nos bajamos ya de la rúa, Primera es otra cosa diferente"

El director deportivo blanquiazul mandó un mensaje de confianza pero también de exigencia a los futbolistas: Sé que van a responder, lo pueden hacer"

Las mejores imágenes de la rúa del Málaga CF.

Las mejores imágenes de la rúa del Málaga CF. / Álex Zea

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Manuel García

Manuel García

Uno de los grandes momentos de la larga comparecencia de Loren Juarros ante los medios de comunicación para hacer balance del mercado fue la conversación desvelada con la plantilla. El director deportivo lanzó un mensaje de confianza en estos jugadores, pero también de exigencia tras el desembarco del equipo en Primera División.

Mensaje a los jugadores

"Sé lo he dicho a los jugadores, la Primera División es otra cosa totalmente diferente. Nos vamos quitando los pelos rubios y nos ponemos el buzo de trabajo otra vez. Han hecho algo muy difícil, pero ya está. Nos bajamos de la rúa. Hemos competido con Atleti, Dépor y Real Madrid. Ya saben los perfiles de equipos que hay. Sé que van a responder, lo pueden hacer", dijo Loren.

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La confianza de Loren en el nivel de esta plantilla es total. "Tenemos que hacer un equipo. Equipo, equipo y equipo. Me gustaría que siguiéramos con la ilusión de seguir apoyando a estos chicos. Este equipo va a jugar muy bien al fútbol. Son muy jóvenes y van a crecer, no tengo ninguna duda", aseguró. "Confiamos en que lo vamos a sacar adelante", añadió.

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