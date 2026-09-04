Adrián Niño, la nota positiva a dos días de recibir al Levante

No todo es negativo en cuanto a la enfermería del Málaga CF. En el día que se ha conocido la grave lesión de Julen Lobete y la decisión definitiva sobre la intervención a Aaron Ochoa, la nota positiva en el entrenamiento de los de Funes la ha puesto Adrián Niño. El delantero gaditano se ha reincorporado este viernes a los entrenamientos grupales, a dos días del partido en La Rosaleda frente al Levante (domingo, 18.30 horas).

Adrián Niño, de vuelta

La presencia de Niño es una gran noticia, aunque eso no suponga que pueda estar preparado para jugar este mismo domingo. El propio Funes señaló en sala de prensa que "quizás son pocas las sesiones" para estar disponible frente a los granotas.

"Hay notas positivas y la de Adrián ha sido una de ellas. No vamos a esconder que es un jugador muy importante para nosotros. Veremos, quizás son pocas las sesiones. Si va todo bien, este sábado volverá a entrenar, pero esto es una carrera de fondo. No tomaremos decisiones precipitadas, pero que vuelva y entrene con sus compañeros es una buena noticia", explicó.

Grave lesión de Lobete

La peor noticia del día fue la grave lesión de Julen Lobete, que se perderá lo que resta de temporada. Según informa el propio Málaga, la lesión del extremo vasco se produjo "en los últimos minutos de la sesión de ayer (jueves)", sufrió "una dolencia en su rodilla izquierda tras una acción fortuita". Por desgracia, las pruebas diagnósticas han confirmado la lesión en el ligamento cruzado anterior y en el ligamento colateral interno. El futbolista será intervenido quirúrgicamente próximamente, según ha comunicado el club.

Ochoa, al quirófano

El canterano hispano-irlandés había optado inicialmente por un tratamiento conservador para tratar la lesión en el menisco externo de la rodilla derecha que le fue diagnosticada a mediados de agosto. Sin embargo, después de varias semanas de evolución, se ha decidido que la solución será quirúrgica. Ochoa será operado el próximo lunes 7 de septiembre en Madrid por el doctor Manuel Leyes.