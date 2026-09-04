Lesión de larga duración de Lobete: ¿Qué podría fichar el Málaga CF?

El Málaga CF sufrió este viernes un doble mazazo para su plantilla y la planificación de la temporada. Dos jugadores al quirófano. La situación de Aarón Ochoa por su lesión en el menisco externo ya era conocida y el futbolista estaba intentando evitar la intervención quirúrgica, pero finalmente tendrá que operarse, y a ello se ha sumado otro contratiempo inesperado: Julen Lobete ha sufrido una lesión en el ligamento cruzado de su rodilla izquierda y dice adiós a la temporada. Y todo esto ocurre con el mercado de fichajes ya cerrado, lo que no deja al club demasiado margen de maniobra.

Doble mazazo para el equipo blanquiazul en el capítulo de lesiones. En la mañana del viernes, el club informó de que tanto Lobete como Ochoa tendrán que pasar por el quirófano. El Málaga sacó un parte médico explicando que tras sufrir una dolencia en la rodilla izquierda en el entrenamiento del jueves, las pruebas médicas desvelaron que Lobete sufre una «lesión en el ligamento cruzado anterior y en el ligamento colateral interno» que le hará perderse toda la presente temporada. «El futbolista se someterá próximamente a una cirugía para solucionar la dolencia y comenzar lo antes posible con su proceso de recuperación», añade el comunicado.

Y esto se añade a que finalmente a Aaron Ochoa no le ha funcionado el tratamiento conservador y también tendrá que operarse para resolver su lesión en el menisco externo de la rodilla derecha. Lo ha intentado por todos los medios, pero finalmente no le ha quedado otra opción. «El jugador será operado el próximo lunes 7 de septiembre por el Doctor Manuel Leyes en Madrid», explicó el club. El tiempo de baja aproximado pueda estar en torno a los tres meses.

¿Puede el Málaga CF acudir al mercado?

El club blanquiazul tiene la oportunidad, si así lo quisiera, de acudir al mercado en busca de un futbolista. La única condición es que ese futbolista que se quisiese contratar estuviese libre antes de que cerrara el mercado veraniego en LaLiga -el pasado martes-. El Málaga CF tiene actualmente sus 25 fichas profesionales ocupadas, por lo que Lobete, el futbolista que se va a perder todo el curso, tendría que ceder su ficha para poder realizar una incorporación.

Además, al ser una lesión de más de cuatro meses de recuperación la de Julen Lobete, el Málaga CF podría utilizar en el espacio salarial el 80% del salario del jugador lesionado, al considerarse una baja de larga duración.

Las ausencias de Lobete y Ochoa, que pueden actuar en una zona del campo parecida, tanto en la banda izquierda como en la mediapunta, dejan a Funes sin dos efectivos de ataque nada más comenzar la temporada. Entrenador y dirección deportiva tendrán que decidir ahora si se acude al mercado de jugadores libres para reforzar el equipo o la plantilla se queda tal y como está, al menos, hasta el mes de enero.

Opciones disponibles

El mercado de jugadores libres en esas posiciones no deja grandes oportunidades en los términos salariales que se mueve el club blanquiazul. Hay extremos de talla mundial libres, totalmente fuera de las posibilidades económicas. Y otros que sí podrían en encajar en términos salariales, pero habría que comprobar su estado físico y deportivo. Ahí salen nombres como Ante Rebic, Iván Sánchez o Adnan Januzaj. Perfiles diferentes, actualmente sin equipo. Le toca decidir al Málaga si fichar ahora o esperar.