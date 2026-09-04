Nuevo golpe para el Málaga CF: Lesión grave de Lobete, que se rompe el cruzado; y Ochoa, al quirófano

Malas noticias, las peores en forma de lesión y con el mercado cerrado. El Málaga CF ha comunicado este viernes que Julen Lobete se ha roto el cruzado, y que Aarón Ochoa tendrá que pasar por quirófano de nuevo tras su lesión de menisco.

Según informa el club, la lesión del extremo vasco se produjo "en los últimos minutos de la sesión de ayer", sufrió "una dolencia en su rodilla izquierda tras una acción fortuita". Por desgracia, las pruebas diagnósticas han confirmado la lesión en el ligamento cruzado anterior y en el ligamento colateral interno. El futbolista será intervenido quirúrgicamente próximamente, según ha comunicado el club.

La segunda mala noticia tiene como protagonista a Aarón Ochoa. El marbellí había optado inicialmente por un tratamiento conservador para tratar la lesión en el menisco externo de la rodilla derecha que le fue diagnosticada a mediados de agosto. Sin embargo, después de varias semanas de evolución, se ha decidido que la solución será quirúrgica. Ochoa será operado el próximo lunes 7 de septiembre en Madrid por el doctor Manuel Leyes.

Dos nuevas bajas

Dos bajas que vuelven a castigar a una plantilla que ya había comenzado la temporada con numerosos problemas físicos. Si ya tenía carencias y Loren buscaba un extremo en las últimas horas de mercado, esta doble baja resta las opciones de Funes para el ataque. El Málaga no ha establecido todavía un periodo de recuperación, pero la afectación del cruzado anterior convierte el percance en una lesión de larga duración.

Es la tercera lesión de consideración que sufre Lobete en el Málaga CF y la más grave. En agosto de 2024 se lesionó en el pie izquierdo durante un partido contra el Mirandés. El diagnóstico inicial apuntó a una fractura del sesamoideo y varios meses de baja, aunque posteriores pruebas determinaron que se trataba de un esguince en la articulación metatarsofalángica y pudo regresar mucho antes de lo previsto.

La pasada temporada también estuvo unas jornadas apartado por molestias en la rodilla derecha a finales de enero. En aquel caso, Funes descartó una lesión grave y Lobete pudo reincorporarse posteriormente a los entrenamientos.

Palo para Ochoa

Y si es fuerte el palo para Lobete, no lo es menos para unas de las perlas de la cantera. Aaron Ochoa parecía que empezaba a ver la luz al final del túnel. Este miércoles había comenzado a reintegrarse progresivamente en el trabajo con sus compañeros e incluso había vuelto a tocar balón en el Anexo de La Rosaleda. La intención era comprobar si podía evitar el quirófano, una posibilidad que finalmente ha quedado descartada. La baja supone otro contratiempo importante para uno de los jóvenes con mayor proyección de la plantilla. Ochoa, de 19 años y con contrato hasta 2029, disputó la pasada temporada 24 partidos de Liga, en los que marcó dos goles y repartió tres asistencias, dentro del equipo que consiguió el ascenso. En sus dos campañas en Segunda acumula 50 encuentros ligueros con el primer equipo.

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Más problemas para Funes antes del Levante

Las dos lesiones vuelven a engordar una enfermería que ha condicionado el arranque de temporada del Málaga. A comienzos de esta semana Adrián Niño, Fernando Calero, Moussa y Diego Murillo continuaban trabajando al margen del grupo por sus respectivos procesos de recuperación. El nuevo escenario supone otro problema para Juanfran Funes justo antes del regreso del equipo a La Rosaleda. El Málaga recibe este domingo 6 de septiembre al Levante, a las 18.30 horas, en la cuarta jornada de LaLiga, después de sumar un punto en sus tres primeros partidos del campeonato.