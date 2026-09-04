Rueda de prensa de Funes en la previa del Málaga CF - Levante: rival, mercado de fichajes, lesionados...

Juanfran Funes habló en sala de prensa en la previa del partido frente al Levante. Este domingo, el equipo blanquiazul recibe a los granotas, un combinado que el técnico blanquiazul considera que "va a más" y con "patrones parecidos al nuestro". Sobre el mercado, explicó que están "muy contentos" por "mantener a todos los jugadores que querían mantener". También mandó "un mensaje de apoyo" a Lobete tras conocerse su grave lesión en el cruzado.

Lesión de Lobete

"Lo de Julen fue ayer. Es uno de los momentos más desagradables, a veces fortuitas. Tenemos que afrontarlas. Le mandamos un mensaje de apoyo al jugador. Es un momento triste, es parte de la profesión".

Rival: Levante

"Hemos visto en el Levante un equipo que va a más. El otro día marcaron cinco goles. Hay un equipo solidario. No es casual que marcaran cinco goles al Betis. Hicieron muchas cosas bien. Sabemos de la exigencia que va a tener el partido. Es un equipo con patrones parecidos al nuestro. Ellos te hacen daño si rompen la línea de presión. Los buscan bien. Es un equipo que no va a rifar el balón. Tenemos que ser capaces de ser solidarios, tener orden. Hemos intentado ser nosotros".

Mercado

"Estamos muy contentos con el mercado. Conseguimos una de las cosas más importantes, hay un trabajo que se ve cuando fichas a un jugador que llega nuevo, tiene trascendencia. A veces hay cosas que no se ven. Estamos muy contentos, el Málaga ha sido capaz de mantener a todos los jugadores que quería mantener. Todo el mundo ha puesto de su parte. Pueden continuar en el proyecto. Esa parte es fundamental. Se nos queda una plantilla amplia, más de lo que queríamos. Teníamos una serie de jugadores que no queríamos perder, que igual en la última temporada no habían competido con normalidad. Eso ha hecho que hayas terminado haciendo refuerzos. Hay que felicitar a la dirección deportiva. Sabemos la dificultad de la competición. El equipo va a demostrar que no va a perder la cara. Vamos a disfrutar, tenemos que provocar esos momentos".

Nuevos fichajes

"Ya están todos disponibles. Todos han llegado en un estado de forma óptimo. Una cosa es estar en un buen nivel físico y otra cosa la adaptación. Va a ser paulatina. Dependerá de las circunstancias. Son jugadores que van a estar en la convocatoria. Vienen preparados para competir".

Nivel de los rivales

"No pensemos que ahora empieza nuestra Liga. Nos han tocado los más abusones del patio, no vayamos a amedrentarnos. Nos han tocado dos equipos muy buenos, uno de los mejores del mundo. No tiene que llevarnos a tener miedo. El Real Madrid fue mucho mejor que nosotros y punto final. Tenemos que estar preparado para afrontar las dificultades. La Rosaleda es de Primera en cómo vive los partidos. Esas cosas nos han dado para tener un soporte fundamental. Nos toca disfrutar de esas fortalezas".

Calendario apretado

"Con el calendario ya nos hemos visto envueltos en un calendario corto por los mundialistas. Veníamos también de una pretemporada corta. A medida que avanza la competición nos vamos a encontrar mucho mejor. Podemos afrontar con garantías los tres partidos en situacion de igualdad con otros equipos. Llegaremos bien preparados para estos encuentros. Por poner algo positivo, el partido de entre semana es en La Rosaleda y eso nos puede ayudar".

Plantilla y gasto

"Que es el equipo que menos invierte, es objetivo. Lo que se dice parte de números. Es una realidad. Nosotros en La Rosaleda no somos el 20. Son situaciones que están ahí. Es algo motivante ser la plantilla con menos valor. Nos tiene que dar para ser capaces de mantener nuestra posición, está en nuestras manos. Tiene que llenarnos de ilusión y energía para todo lo que nos viene".

Chupe y la falta del Bernabéu

"Hemos hablado con todo el equipo. Pero no tan distinto a lo que hablamos en Madrid. El verde habla. Es una situación que tiene cómo resolverse. Los vínculos nos unen".

Trabajo mental con la plantilla

"Es normal. Es un proceso normal. Poneos en su lugar... Han vivido algo tan fuerte en tan poco tiempo que cuesta digerirlo. Entendemos que por la fortaleza del proyecto, hay que seguir dando pasos hacia adelante. Tienen que volver a replicar lo que han hecho. Esta competición tiene más repercusión, más exigencia. Hay que crecer en la competición. Hay que afrontarlo de una forma inmediata".

Plantilla larga de 28 jugadores

"Es un reto para todos, para ellos. Nos va a dar la oportunidad. El fútbol profesional te lleva a encontrarte situaciones de máxima dificultad en el rival y en la exigencia que tienes que poner. Hay que crecer en el día a día. Nos tiene que llevar a que cada uno pueda verse inmerso en un nivel alto de exigencia. El que se llevasen los delanteros a un nivel de exigencia tan alto, nos llevó a los resultados colectivos".