Lesiones
El ligamento cruzado se ceba con el Málaga CF: Julen Lobete se suma a la lista negra
El conjunto blanquiazul vuelve a enfrentarse a una de las lesiones más temidas del fútbol, tras la grave dolencia de Julen Lobete
Hay lesiones que duelen especialmente cuando se repiten. El ligamento cruzado anterior se ha convertido en uno de los grandes enemigos del Málaga CF en los últimos años, con cinco episodios graves que han obligado a otros tantos procesos quirúrgicos y largos periodos de recuperación. El último capítulo lo protagoniza Julen Lobete, que se perderá toda la temporada después de sufrir una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y del ligamento colateral interno durante un entrenamiento.
El delantero cayó lesionado el jueves 3 de septiembre de 2026, en los últimos minutos de una sesión de trabajo en La Rosaleda. Las pruebas realizadas posteriormente confirmaron el peor diagnóstico posible. El Málaga comunicó que Lobete tendrá que pasar por quirófano y afrontará ahora un largo camino de recuperación, justo cuando acababa de comenzar su segunda temporada como jugador blanquiazul.
Lobete, el último golpe
La lesión de Lobete vuelve a abrir una herida que parecía empezar a cerrarse. El atacante se había convertido en una de las piezas de la plantilla diseñada para afrontar el regreso del Málaga a Primera División, pero una acción fortuita durante un entrenamiento ha cambiado por completo sus planes. El técnico Juanfran Funes reconoció el impacto que supone la noticia y calificó lo ocurrido como uno de los momentos más desagradables.
El caso de Lobete llega, además, después de un verano en el que el club había recuperado a varios futbolistas que arrastraban procesos de lesiones importantes. La enfermería vuelve a colocar el cruzado en el centro de la actualidad malaguista, una circunstancia especialmente dolorosa por los largos plazos de recuperación que exige este tipo de lesión.
Pastor, el mazazo de agosto
Antes de Lobete fue Álex Pastor quien sufrió el golpe. El central se lesionó durante un entrenamiento el 27 de agosto de 2025, en una acción fortuita en el Anexo de La Rosaleda. Un día después, el Málaga confirmó que padecía una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, acompañada de una lesión en el menisco interno y una afección leve del ligamento colateral medial.
La lesión llegó en un momento especialmente delicado porque Pastor se había convertido en una pieza importante para la zaga malaguista. El central tuvo que pasar por quirófano y su recuperación se prolongó durante meses. No regresó al trabajo con normalidad hasta julio de 2026, 319 días después de aquella lesión, justo para comenzar la pretemporada del Málaga en Primera División.
Ramón, otro año en el dique seco
La historia de Ramón Enríquez es todavía más compleja. El centrocampista granadino sufrió durante años diferentes problemas físicos que frenaron su progresión y, cuando parecía haber recuperado su mejor nivel, volvió a encontrarse con un obstáculo de enorme magnitud.
El 1 de marzo de 2025, durante el partido frente al Almería en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, Ramón tuvo que abandonar el terreno de juego. Las pruebas confirmaron una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha con afección del menisco. Fue operado y comenzó entonces una recuperación que se prolongó durante más de un año.
El regreso se hizo esperar hasta abril de 2026, cuando Ramón volvió a disputar minutos con el Málaga frente al Deportivo de La Coruña. Habían pasado más de trece meses desde aquella noche en Almería. Su vuelta simbolizó la otra cara de estas lesiones: el largo camino hasta volver a sentirse futbolista.
Haitam, el caso más cruel
Pero si existe un nombre especialmente ligado al infortunio del cruzado en el Málaga, ese es Haitam Abaida. El extremo marroquí ha sufrido dos roturas del ligamento cruzado anterior en apenas un año, una circunstancia especialmente cruel para un futbolista que apenas comenzaba a hacerse un hueco en el primer equipo.
La primera llegó el 26 de noviembre de 2022, durante el Málaga-Ponferradina disputado en La Rosaleda. Haitam sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y tuvo que afrontar una larga recuperación. El propio club confirmó posteriormente que el futbolista llevaba meses trabajando para regresar a los terrenos de juego.
Cuando parecía que el calvario había quedado atrás, el destino volvió a golpearle. El 16 de noviembre de 2023, durante un entrenamiento en el Anexo de La Rosaleda, Haitam sufrió una nueva rotura del ligamento cruzado anterior, esta vez en la rodilla derecha, además de una lesión en el menisco interno. La segunda lesión llegó apenas después de haber superado la primera y obligó al jugador a volver a pasar por quirófano.
La intervención se realizó en el Hospital Vithas Málaga y consistió en una reconstrucción del ligamento cruzado anterior mediante el tendón del cuádriceps, con refuerzo lateral y sutura meniscal. El proceso volvió a dejarle durante muchos meses alejado de la competición.
Cinco lesiones, cuatro futbolistas
El balance resulta especialmente llamativo: cinco roturas del ligamento cruzado entre cuatro jugadores del Málaga. Haitam sufrió dos; Ramón, una; Pastor, otra; y ahora Lobete se suma a la lista. No se trata de una única generación ni de un mismo momento deportivo, sino de una sucesión de episodios separados en el tiempo que han afectado a futbolistas con papeles diferentes dentro del equipo.
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