Luis Castro, entrenador del Levante, antes de visitar al Málaga CF: "Si no estamos al cien por cien, lo vamos a pasar mal"

El entrenador del Levante UD, Luis Castro, ha comparecido este sábado ante los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará este domingo a su equipo con el Málaga CF en La Rosaleda. El técnico portugués ha analizado el momento del conjunto malagueño y ha advertido de la dificultad de un duelo en el que espera la mejor versión de sus jugadores.

Castro ha explicado que el Levante ha preparado la semana con normalidad y con la misma exigencia que cualquier otra jornada, aunque con especial atención a las características del conjunto blanquiazul. "Hemos estado muy concentrados en nuestra forma de jugar, pero también mirando al Málaga CF, que es muy buen equipo", señaló el entrenador granota.

Seguro de la mejoría blanquiazul

El técnico del Levante considera que el Málaga irá mejorando sus resultados a medida que avance la temporada. Castro ha puesto en valor el rendimiento ofrecido por el equipo de Juanfran Funes pese a que los resultados no hayan acompañado en todos los encuentros.

"Hasta ahora han jugado tres partidos buenos, el resultado en dos no ha sido el mejor, pero han competido contra esos equipos", explicó. En este sentido, el entrenador visitante se mostró convencido de que el conjunto malagueño acabará encontrando su recompensa: "Creo que en el futuro el Málaga CF va a hacer más puntos porque tiene calidad para ello".

"Una plantilla que va a crecer"

Castro también destacó la presencia de jóvenes futbolistas y jugadores de cantera en la plantilla malaguista, una apuesta que considera que permitirá al equipo seguir evolucionando durante el curso.

"Tiene muchos jugadores de cantera, pero también tiene muy buena cantera. Es una plantilla que va a crecer a lo largo de la temporada", afirmó el técnico portugués. Un análisis que refleja el respeto del Levante hacia un Málaga que afronta su regreso a Primera División con el objetivo de asentarse en la categoría.

Una advertencia para jugar en La Rosaleda

Precisamente por esa capacidad de crecimiento, Castro espera un partido exigente en el estadio malagueño. El entrenador granota ha dejado claro que su equipo no puede confiarse y que deberá mantener la concentración durante los 90 minutos.

"Nuestro partido es importante para ellos y tenemos que saber que en este partido, si no estamos al cien por cien, lo vamos a pasar mal", advirtió. Una declaración que resume la cautela con la que el Levante afronta su visita a La Rosaleda, donde espera encontrarse con un Málaga arropado por su afición.

La unión, una de las claves del Levante

Más allá del rival, Luis Castro también se ha detenido en una de las principales fortalezas de su plantilla: la unión del vestuario. El entrenador considera que el buen ambiente entre sus futbolistas fue determinante para alcanzar los objetivos de la pasada temporada y confía en mantener esa misma dinámica.

"Tenemos un grupo muy bueno y es difícil decir que son mejores jugadores que personas porque son muy buenas personas. Están muy unidos", explicó Castro, que asegura que esa conexión se puede apreciar tanto durante los entrenamientos como fuera del terreno de juego.