Málaga CF-Levante: La Rosaleda quiere su primera victoria

El Málaga CF vuelve este domingo a La Rosaleda. Lo hará a partir de las 18:30 horas ante el Levante UD, en la cuarta jornada de LaLiga EA Sports y en el que será el segundo encuentro como local desde su regreso a Primera División. Los blanquiazules buscan su primera victoria de la temporada después de sumar un punto en las tres primeras jornadas.

Una Rosaleda que ya vivió el estreno ante el Deportivo

El primer partido de la temporada en Martiricos llegó el pasado 24 de agosto frente al Deportivo de La Coruña. El encuentro terminó con empate a uno en una noche en la que los malaguistas tuvieron que reaccionar al tanto inicial del conjunto gallego. Chupe fue el encargado de poner las tablas desde el punto de penalti, dando al equipo de Juanfran Funes su primer punto del campeonato.

Ahora, dos semanas después, La Rosaleda vuelve a ser el escenario donde el Málaga quiere estrenar su casillero de victorias. El factor campo volverá a ser importante para un equipo que necesita convertir el apoyo de su afición en puntos en su regreso a la máxima categoría.

La enfermería vuelve a marcar el paso

El Málaga afronta el duelo ante el Levante condicionado por las numerosas bajas que arrastra en este inicio de temporada. La situación se complicó especialmente durante esta semana con las lesiones de Julen Lobete y Aarón Ochoa. El delantero sufrió una rotura completa del ligamento cruzado anterior y del ligamento colateral interno de la rodilla izquierda, una lesión que le obligará a pasar por quirófano y que prácticamente le hará perderse toda la temporada. Ochoa, por su parte, también tendrá que ser intervenido por su problema en el menisco externo de la rodilla derecha.

A ellos se suman otros futbolistas que continúan con sus respectivos procesos de recuperación. Adrián Niño ha comenzado a reincorporarse progresivamente al trabajo, aunque no apunta a llegar a tiempo para el domingo, mientras que Fernando Calero y Diego Murillo continúan al margen del grupo. Funes tendrá que volver a gestionar una plantilla condicionada por las lesiones justo cuando el equipo necesita dar un paso adelante y conseguir su primer triunfo.

El Levante llega con otra cara

El rival llega a La Rosaleda después de recuperar sensaciones. El Levante suma cuatro puntos en sus tres primeras jornadas, con una victoria, un empate y una derrota. Los valencianos comenzaron el campeonato con una derrota ante el Espanyol y posteriormente empataron sin goles frente a Osasuna.

La reacción llegó en la tercera jornada, cuando el equipo dirigido por Luis Castro goleó al Real Betis por 5-2. Un resultado que ha disparado la confianza de un Levante que llega a Málaga con cinco goles a favor y otros cinco en contra y que buscará prolongar su buen momento.

Funes pide mantener la identidad

El técnico malaguista afronta el encuentro convencido de que su equipo debe recuperar las virtudes que le llevaron hasta Primera. Juanfran Funes ha insistido en la necesidad de que el Málaga sea fiel a su estilo, especialmente después del duro golpe recibido en el Santiago Bernabéu.

El entrenador también ha advertido sobre la evolución del rival. "El Levante ha ido de menos a más, tanto en resultados como en juego", señaló Funes en la previa, destacando la mejoría experimentada por el conjunto granota durante estas primeras jornadas.

Los nuevos, ante su oportunidad

El cierre del mercado ha dejado varias caras nuevas en el vestuario. Adam Aznou, Juan Berrocal y Jens Cajuste ya se han incorporado al grupo y están disponibles para Funes. Sus llegadas permiten al técnico ampliar sus alternativas, especialmente en una plantilla que está sufriendo varias bajas por lesión.

La incorporación de Cajuste puede resultar especialmente importante para reforzar el centro del campo, mientras que Berrocal aumenta las opciones en defensa. Los nuevos fichajes tendrán que adaptarse rápidamente a un equipo que necesita resultados y que afronta un calendario exigente en este regreso a Primera.

Día importante para el Málaga CF. Es solo la cuarta jornada, pero hay en juego 3 puntos muy, muy, muy importantes...