Árbitro
Un árbitro debutante en Primera División para el Málaga CF - Levante
Luis Bestard Servera dirigirá su primer encuentro en la máxima categoría este domingo en La Rosaleda en el duelo entre blanquiazules y granotas
El Málaga CF ha regresado este curso a Primera División. El Levante, su rival de esta tarde (18.30 horas), lo hizo hace un año. Y el colegiado del encuentro que enfrentará a blanquiazules y granotas está viviendo su primera temporada en la máxima categoría y el encuentro de este domingo en La Rosaleda será su estreno en LaLiga EA Sports.
Tras superar unos problemas físicos en el arranque de temporada, Luis Bestard Servera ha sido designado para el Málaga CF - Levante de esta jornada 4 de LaLiga EA Sports. Será el primer encuentro de Primera que dirija el colegiado balear. Al igual que el Málaga, ascendió la pasada temporada y vive su primer curso en la elite a los 32 años.
Precedentes con el Málaga CF
No es la primera vez que Bestard Servera arbitrará al Málaga CF. Ha seguido una trayectoria parecida a los blanquiazules en los últimos años y ya los pitó en el curso 2023/24 en Primera Federación y la pasada campaña en LaLiga Hypermotion. El ascenso del trencilla mallorquín ha sido meteórico, pasando de Primera RFEF a LaLiga EA Sports en solo dos años tras dos ascensos consecutivos.
Bestard Servera ha dirigido en cuatro ocasiones al Málaga CF y los precedentes son muy positivos. En la temporada 2023/24, en Primera RFEF, arbitró la victoria malaguista contra el San Fernando en La Rosaleda (1-0) y el empate 2-2 frente al Celta Fortuna en la ida de las semifinales del play off. Y el curso pasado, ya en Segunda, estuvo presente en las victorias blanquiazules frente al Burgos (3-0) y el Eibar (2-4). Nunca ha pitado al Levante.
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