Horario y dónde ver por televisión el Málaga CF - Levante de Primera División

Nuevo partido del Málaga CF en La Rosaleda. El conjunto blanquiazul afronta su cuarto compromiso de la temporada, el segundo en casa, frente al Levante, un equipo al que no se le da especialmente bien visitar Martiricos.

Los de Funes buscan su primera victoria de la temporada. Hasta ahora, han salido derrotados de sus visitas al Metropolitano (2-0) y al Bernabéu (4-0) y su único punto ha llegado en casa, frente al Deportivo de A Coruña (1-1). Por su lado, los granotas suman cuatro puntos, después de haber perdido con el Espanyol (3-0) y empatar con el Osasuna (0-0), ambos a domicilio, y golear al Betis en el Ciutat de Valencia (5-2).

Horario

El partido, correspondiente a la jornada 4 de LaLiga EA Sports, se celebrará este domingo 6 de septiembre a partir de las 18.30 horas.

Dónde ver por televisión

El Málaga CF - Levante a podrá verse a través del canal M+ LALIGA, por lo que lo podrán ver en directo todos los de Movistar+ y Orange TV que tengan planes con acceso a este canal.

¿Cómo se ve LaLiga EA Sports en España?

Movistar + y Orange TV cuentan con la garantía de emitir todos los partidos a través de los canales de M+ LALIGA y DAZN LALIGA. Por su parte, en la plataforma de DAZN se pueden ver cinco encuentros por jornada, a excepción de tres de ellas, a la vez que emiten un partido en abierto, previo registro gratuito.

Una vez acabe el choque, se podrán leer en el sitio web de La Opinión de Málaga la crónica del partido, las declaraciones de los protagonistas y la valoración de los jugadores, además del seguimiento en directo de lo que ocurra sobre el césped de La Rosaleda.